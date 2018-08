Los árbitros de la 3ª Deportes 22 de agosto de 2018 Redacción Por SUPERLIGA

Germán Delfino fue designado ayer para conducir el duelo entre Huracán y Boca en Parque de los Patricios, mientras que Fernando Rapallini estará en River- Argentinos Juniors, por la tercera fecha de la Superliga el próximo fin de semana. Este es el detalle de las designaciones: viernes 24/8, a las 19, Belgrano vs. Estudiantes (Nicolás Lamolina) y Patronato vs. Racing (Fernando Espinoza); a las 21, Atl. Tucumán vs. Colón (Pablo Chavarría) e Independiente vs. Defensa (Jorge Baliño); sábado 25/8, a las 15.30, Gimnasia LP vs. Talleres (Silvio Trucco); a las 17.45, Tigre vs. San Martín SJ (Diego Abal) y a las 20, River vs. Argentinos (Fernando Rapallini); domingo 26/8, a las 11, Vélez vs. Banfield (Darío Herrera); a las 15.30, Lanús vs. Aldosivi (Pablo Díaz); a las 17.45, Central vs. San Martín Tuc. (Ariel Penel) y a las 20, Huracán vs. Boca (Germán Delfino); lunes 27/8, a las 19, Godoy Cruz vs. Newell's (Andrés Merlos) y a las 21, Unión vs. San Lorenzo (Mauro Vigliano).