La Provincia firmó un convenio con el ganador Sociales 22 de agosto de 2018 Redacción Por “Vacuna con Superpoderes” será utilizado en los centros de salud y efectores especializados en vacunación infantil.

FOTO SCS/ CONVENIO./ El instante en que quedó formalizado el acuerdo.

La provincia firmó ayer, en la ciudad capital, un convenio con el ganador del concurso Vídeo Interactivo 360 para la campaña de vacunación, organizado conjuntamente por los ministerios de Gobierno y Reforma del Estado, de Salud, y de Innovación y Cultura, en el marco de las políticas destinadas a la aplicación de programas impulsados por Santalab. La actividad se llevó a cabo en la sede de la cartera sanitaria provincial.

El ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, elogió “esta vinculación de los tres ministerios para sacar un producto novedoso, no solo por el contenido sino por la forma en la que está construido, y por integrar las capacidades y las potencialidades que tenemos en la provincia, en este caso particular, volcadas a la salud pública”.

"Desde gobierno abierto queremos integrar las distintas potencialidades de la sociedad en lo que consideramos que es una forma moderna y dinámica de poder hacer las cosas”, completó.

Por su parte, la ministra de Salud, Andrea Uboldi, destacó que “nos pareció muy interesante esta idea que se lleva adelante desde Santalab, a través de la vinculación con el sistema de salud desde un lugar distinto que no se relacione solo con el dolor, para que podamos garantizar que el acceso a la vacuna no sea traumático ni asumido como castigo, sino como parte de la vida diaria”, explicó.

“El proceso consistió en un trabajo con los equipos de salud, con enfermeras que están en los vacunatorios, para que nos contaran los tiempos de espera y el proceso de aplicación de la vacuna para, de ese modo, construir una historia que modifique esta percepción de los preadolescentes referida a que la vacuna duele tanto”, añadió.

“Estamos muy confiados porque este es un aporte de la tecnología que contribuye a que los preadolescentes que, pese a que están todavía bajo la tutela de sus padres, son los que se encuentran en una edad de pleno desarrollo de su propia autonomía, de rebeldía. De esta forma podemos acercarlos a los vacunatorios”, concluyó Uboldi.

A su turno, la ministra de Innovación y Cultura, María de los Angeles González, manifestó que “la vacunación no es un simple juego, es un acto de responsabilidad y de la vida cotidiana. Esto de ver un video o escuchar música para hacer menos traumático todo, se hace más parecido a lo que somos y a los distintos lenguajes que manejamos. Y la posibilidad de que los chicos puedan ingresar a una historia, a través de un casco 3D y de hacer más amigable la vacunación, es realmente bueno”, precisó.

Finalmente, el subsecretario de Innovación Pública, Diego Gismondi, indicó que “este es un proceso que comenzó hace seis meses, en el cual desde Santalab, el laboratorio de innovación pública, incentivamos la participación de los ciudadanos y los trabajadores de la salud para construir un proyecto que permita hacer menos traumático para el niño, el proceso de la vacunación”.

“Armamos talleres en los cuales los trabajadores nos fueron ayudando a construir el guión que, posteriormente, vamos a instalar en cascos virtuales para que los chicos jueguen en el momento de la vacunación. Se presentaron cinco propuestas y hoy contamos con un ganador. En 60 días vamos a tener un producto y, posteriormente, distribuiremos los kits en los centros de salud”, detalló.



EL PROYECTO PREMIADO

El ganador del concurso, Marcos Cabaña, agradeció al gobierno provincial, a Santalab y a Espacio Santafesino: “Para nosotros es muy importante que la provincia fomente la competencia entre quienes realizamos estas producciones y trabajar con el Estado”.

“La idea es muy interesante ya que los chicos son los protagonistas. En este caso particular, lo que hicimos fue desdramatizar la vacunación, una idea fantástica y novedosa a nivel nacional que abre un espectro nuevo para nosotros como diseñadores, pero también para los pacientes”, sostuvo.

“Cuando sos chico ves la jeringa y sufrís. En este caso, lo que hacemos es una interacción con un casco virtual y, en ese mundo paralelo en el que interactúan médico y niño, se les otorga a las vacunas un superpoder para combatir enfermedades. Cuando el avatar virtual le toca el brazo, genera este cambio en la perspectiva y se transforma la sensación de estar pendiente del pinchazo sino que es asociado a un poder”, detalló el ganador del concurso.

Cabaña está a cargo del equipo de trabajo que recibirá la asignación de $ 180 mil para desarrollar un video interactivo de realidad virtual en 360º para niños y niñas, con una duración mínima de 180 segundos y una máxima de 300 segundos; otro video para el vacunador sincronizado con el anterior; una descripción técnica del hardware necesario para implementar el sistema; y el material necesario para su difusión.

El video “Vacuna con Superpoderes” será utilizado en los centros de salud y efectores especializados en vacunación infantil.



VACUNACION 360

Es una actividad pensada para mejorar la experiencia de vacunación en niños y niñas pequeños, a través de las nuevas tecnologías, que se enmarca en las políticas de innovación del gobierno provincial para la aplicación de acciones impulsadas por Santalab. Se desarrolla mediante un video interactivo reproducido en cascos virtuales para facilitar el proceso de vacunación, haciéndolo más entretenido y amigable.

El concurso Video Interactivo 360 es producto de una articulación entre los ministerios de Gobierno y Reforma del Estado, de Salud, y de Innovación y Cultura cuyo objetivo fue el diseño de una historia que permita vincular a los preadolescentes y la vacunación de un modo diferente.