La Quinta de Inferiores

El torneo Clausura de Divisiones Inferiores de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol puso en disputa su quinta fecha, capítulo que se terminará de completar en la jornada de hoy con algunos encuentros postergados entre Atlético de Rafaela y Ferrocarril del Estado (por el Sueño Celeste).

A continuación, todos los resultados registrados, goleadores y lo que se le viene a cada club:



Quinta División: Peñarol 2 (Ignacio Dietz y Tomás Tosetto) – Sportivo Norte 1 (Leandro Lescano), Brown 6 (Facundo Ruffiner x 3, Nahuel Giménez y Alex Santillán) – Independiente San Cristóbal 0, Ben Hur 0 – 9 de Julio 0, Arg. Quilmes 1 (Patricio Buffa) – Dep. Libertad 0.



Sexta División: Brown 1 (Joaquín Maugeri) – Independiente San Cristóbal 1 (Diego Videla), Ben Hur 1 (Lucca Saione) – 9 de Julio 1 (Martín Pazenzotto), Arg. Quilmes 0 – Dep. Libertad 1 (Alfio Lehmann). A Peñarol le dieron los puntos ya que Sportivo Norte no presentó la divisional.



Séptima División: Peñarol 1 (Agustín Chávez) – Sportivo Norte 2 (Lautaro Mansilla y Owen Escobar), Ben Hur 2 (Oscar Díaz x 2) – 9 de Julio 1 (Nicolás Viña), Arg. Quilmes 0 – Dep. Libertad 2 (Francesco Toldo y Erik Iturre). A Independiente San Cristóbal le dieron los puntos ya que Brown no presentó la divisional.



Octava División: Peñarol 4 (Emiliano Sattler, Bruno Bahl x 2 y Francisco Santana) – Sportivo Norte 0, Brown 4 (Nahuel Sandrone x 2, Cristian Peralta y Rubén Ortíz) – Independiente San Cristóbal 1 (Alan Moussampes), Ben Hur 0 – 9 de Julio 0, Arg. Quilmes 2 (David Ramírez y Patricio López) – Dep. Libertad 1 (Leonel Baigorria).



Novena División: Peñarol 2 (Gino Alessio x 2) – Sportivo Norte 1 (Kevin Domínguez), Brown 5 (Facundo Isla, Facundo Durán, Thiago Broda y Federico Ramírez) – Independiente San Cristóbal 0, Ben Hur 1 (Franco Hammerschlag) – 9 de Julio 1 (Santiago Filippa), Arg. Quilmes 1 (Alejandro Fumilla) – Dep. Libertad 0.



Novena Especial: Ben Hur 0 – 9 de Julio 0, Arg. Quilmes 1 (Mauricio Rolón) – Dep. Libertad 0.



Categoría 2006: Sportivo Norte 0 – Peñarol 1 (Joaquín Castillo), Independiente San Cristóbal 0 – Brown 2 (Lucas Benavídez x 2), 9 de Julio 2 (Alexis Devalle y Santiago Basualdo) – Ben Hur 1 (Pedro Taverna), Dep. Libertad 3 (Fabricio Rouco, Román Basualdo y Arturo Eurich) – Arg. Quilmes 0.



Categoría 2007: Sportivo Norte 2 (Ignacio Villarruel y Rodrigo Ballejos) – Peñarol 2 (Johan Aguirre y Francisco Ferrero), 9 de Julio 1 (Rodrigo Suárez) – Ben Hur 4 (David Quinteros x 2, Baltazar Hang y Marcos Ferrero), Dep. Libertad 4 (Lucio Ponte x 2, Mirko Avenatti y Máximo Turco) – Arg. Quilmes 0. A Brown le dieron los puntos ya que Independiente San Cristóbal no presentó la divisional.



Próxima fecha (6°): 9 de Julio vs. Argentino Quilmes, Ferrocarril del Estado vs. Ben Hur, Independiente San Cristóbal vs. Atlético de Rafaela, Sportivo Norte vs Brown de San Vicente, Unión vs. Peñarol. Libre: Deportivo Libertad.



Nota. En los partidos de Infantiles se invierten las localias.