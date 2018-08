Retiraron en Ecuador un busto de Kirchner Nacionales 22 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 22 (NA). - Un busto del ex presidente Néstor Kirchner que estaba instalado en la Plaza Argentina de la ciudad ecuatoriana de Quito fue retirado ayer, anunció el alcalde de la capital de ese país, Mauricio Rodas. "Quiero informar a los ecuatorianos que el Municipio de Quito ha retirado de la Plaza Argentina el monumento del ex gobernante argentino Néstor Kichner, de acuerdo con los principios y valores de Quito", sostuvo Rodas en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el Municipio de la capital ecuatoriana emitió un comunicado en el que precisó que el busto retirado "se encuentra en las bodegas de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas y en las próximas horas se pondrá a disposición de la Embajada de Argentina para que resuelva su destino".

A su vez, aclaró que el monumento de Kirchner ubicado en la Plaza Argentina "en su momento fue autorizado por la anterior administración".

En tanto, hace dos semanas, poco después de que estallara el caso de los cuadernos del chofer Centeno, la Asamblea Nacional ecuatoriana (Congreso de ese país) aprobó quitar la estatua de bronce de 2,30 metros de altura del ex presidente argentino instalada en las puertas de la sede de la Unasur, que está ubicada cerca de Quito.