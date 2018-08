El Sueño Celeste, garantía de éxito!

Ya son 23° ediciones. La Fiesta del fútbol infanto-juvenil más grande del país tuvo una nueva edición con un éxito rotundo. “La verdad que quedamos muy conformes con el campeonato, por demás que contentos”, señaló Andrés Boidi, presidente de la Subcomisión de Fútbol Infantil de Atlético de Rafaela. “En los más de 300 partidos que se jugaron no hubo inconvenientes que lamentar, en un único partido hubo expulsados, pero nada de incidentes”, agregó.



Del encuentro participaron unas 20 mil personas que visitaron el predio a lo largo del fin de semana para observar a los más de 5000 jóvenes que compitieron. “Mucha gente nos hizo saber y destacó que quedaron muy conformes con la limpieza y la organización que tuvo el torneo, respetando los horarios de los comienzos de cada partido”, admitió Boidi.



Dirigió Trucco. El árbitro rafaelino Silvio Trucco dijo presente en el Sueño Celeste y estuvo dirigiendo la final 2005 Copa de Oro entre Gremio y Quilmes AC.



Los resultados:



Categoría 2005: 1º) Gremio (Brasil) y 2º) Quilmes AC.

Categoría 2006: 1º) Unión (Sunchales) y 2º) Atlético de Rafaela “Blanco”.

Categoría 2007: 1º) Gremio (Brasil) y 2º) Colón (Santa Fe).

Categoría 2008: 1º) Boca Juniors (Bs As) y 2º) San Lorenzo de Almagro (Bs As).

Categoría 2009: 1º) Racing Club de Avellaneda y 2º) Atlético de Rafaela.

Categoría 2010: 1º) Colón (Santa Fe) y 2º) Atlético de Rafaela.

Categoría 2011: 1º) Colón (Santa Fe) y 2º) Unión (Santa Fe).

Categoría 2012: 1º) Peñarol (Rafaela) y 2º) 9 de Julio “B” (Rafaela).