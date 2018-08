La CGT recibió al FMI con el ajuste en la agenda Nacionales 22 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA CALDARELLI. El representante del FMI al salir de la reunión con los gremios.

BUENOS AIRES, 22 (NA). - La cúpula de la CGT se reunió ayer con integrantes de la misión del FMI que visitan la Argentina y tras el encuentro ratificó la "preocupación por el ajuste" que provocará el acuerdo de financiamiento por US$ 50.000 millones. "Obviamente que seguimos preocupados", sostuvo el miembro del triunvirato, Juan Carlos Schmid, al retirarse de la reunión que mantuvieron con el jefe de la misión del Fondo, el italiano Roberto Cardarelli.

El encuentro, desarrollado en la sede de la UOCRA, se extendió más de una hora y por la CGT estuvieron dos integrantes del triunvirato, Schmid y Carlos Acuña, y miembros de la "mesa chica" como el anfitrión Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Omar Maturano (La Fraternidad), mientras que Cardarelli estuvo acompañado por otros dos miembros de la comitiva del Fondo, Joyce Wong y Paolo Didine.

"Ratificamos lo que dijimos antes de la reunión, de que no estamos de acuerdo con el costo social del acuerdo. Ellos (por los representantes del FMI) tienen una postura tecnocrática y en la reunión dieron detalles del diseño del acuerdo con el Gobierno", sostuvo Schmid.

Al respecto, el jefe de Dragado y Balizamiento remarcó que "si el ajuste se extiende, hay posibilidades de conflicto muy grave en la Argentina".

Por su parte, Cardarelli dijo que el FMI escuchó "la visión" que tiene la CGT "sobre la situación económica" y luego comunicó a los sindicalistas "los detalles del programa firmado con el Gobierno y la importancia de estabilizar la macroeconomía". Consultado sobre si percibe que el Gobierno está cumpliendo las metas del acuerdo fijadas por el FMI, el italiano sostuvo: "Tenemos confianza de que todo va a seguir de la mejor forma".

Sobre las versiones de que el Fondo está preocupado por la inflación en el país, Cardarelli manifestó: "Claro que la inflación tiene que bajar y creemos que va a bajar".

En tanto, el estatal Rodríguez horas antes de la reunión manifestó la misma preocupación que su colega Schmid.

"La situación económica y social del país se agrava, no vemos mejoría", señaló el titular de UPCN, quien en declaraciones a Radio Millenium agregó que en la CGT ven que "todavía el ajuste no se a desplegado en su magnitud" y que "va a haber una fuerte recesión en la economía".