Fuerte caída en la litigiosidad laboral Nacionales 22 de agosto de 2018 Redacción Por A un año y medio de la nueva ley de Riesgos del Trabajo, la litigiosidad bajó el 34%.

BUENOS AIRES, 22 (NA). - Trabajadores, empleadores y funcionarios coincidieron ayer en remarcar la "reducción drástica" de la litigiosidad en las provincias que adhirieron a la nueva Ley de Riesgos del Trabajo, que fue del 34% promedio. También destacaron el "descenso en el monto de las alícuotas, la mayor previsibilidad para inversiones y un avance en la transparencia de los procesos estatales".

Fue durante la jornada de análisis desarrollada con motivo de cumplirse un año y medio de la sanción de la Ley 27348.

En el encuentro, que se llevó a cabo en la sede que la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en Buenos Aires, participaron el ministro de Producción, Dante Sica; el secretario de Seguridad Social, Juan Carlos Paulucci; el superintendente Gustavo Morón; el presidente de la UIA, Miguel Acevedo; y el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez.

"Argentina viene padeciendo décadas de inestabilidad y bajo crecimiento económico", dijo Sica. Sostuvo que "la inestabilidad macroeconómica hace que nuestros empresarios no tengan previsibilidad".

Por su parte, Morón que los resultados "son contundentes: en aquellas provincias que adhirieron a la Ley Nº 27.348, los costos de las alícuotas que pagan los empleadoras a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) se redujeron a 2,9% de la masa salarial. Mientras que las que no lo hicieron tienen un costo en sus alícuotas de 3,8%".

"Estamos en condiciones de constatar que, a partir de la sanción de la nueva Ley de Riesgos del Trabajo, la litigiosidad se redujo 34%, se homologan el 89% de los casos presentados en las Comisiones Médicas y se produjo un ahorro como consecuencia del abaratamiento de las alícuotas del 3,02%", dijo el superintendente.

El presidente de la UIA destacó el impacto en la competitividad del sector y la importancia del diálogo social como herramienta indispensable para generar una cultura de la prevención.

Martínez coincidió con Sica en la necesidad de una mayor transparencia en las reglas de juego. "No podemos pensar en otra cosa que en una Argentina competitiva, exportadora. Es hora de terminar con la Argentina del `masomenismo´: todo lo hacemos más o menos", sostuvo el secretario general de la UOCRA.

Por su parte, la UART destacó la disminución en la cantidad de juicios ingresados en el sistema, la jurisprudencia favorable y la adhesión de buena parte de las provincias. Sin embargo, la entidad advirtió que aún existe "un aspecto crítico de la reforma resulta aún una asignatura pendiente".

"A 18 meses de su sanción, y sin haberse conformado los Cuerpos Médicos Forenses en el ámbito de la Justicia Laboral, resulta crítica e incierta la valuación del stock de 340.000 juicios aún pendientes y también la evolución de los nuevos juicios que deriven del flujo natural del sistema post reforma, configurando esta situación una amenaza a la sustentabilidad del sistema", advirtió la UART.