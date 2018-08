San Lorenzo recibe a Nacional

Las dudas que San Lorenzo mostró en el arranque de la temporada se toparán hoy contra Nacional de Uruguay, en el inicio de la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana, el principal objetivo de este semestre. El encuentro se jugará a partir de las 19:30 en el estadio "Nuevo Gasómetro", será arbitrado por el brasileño Raphael Claus, y televisado por Fox Sports. El ganador de esta llave jugará en cuartos de final con el vencedor de la serie entre el Fluminense de Brasil y Deportivo Cuenca de Ecuador.

Los dirigidos por Claudio "Pampa" Biaggio están en deuda futbolística con sus hinchas, pese a que en el escritorio pudieron avanzar frente a Deportes Temuco de Chile, que ganó los dos partidos de la serie pero incluyó mal al jugador Requena en la Ida, lo que obligó a Conmebol a darle por perdido ese juego por 0- 3. Como contrapartida, Nacional de Uruguay llega entonado al Bajo Flores: hace doce partidos que no pierde -la última fue contra Estudiantes de La Plata en la fase de grupos de la Copa Libertadores-, con cinco triunfos en fila y el primer puesto en solitario en el campeonato charrúa. En la segunda ronda de la Sudamericana, el "Bolso" eliminó al paraguayo Sol de América con un triunfo 1-0 en Montevideo tras igualar sin goles en la ida, en Asunción. De hecho, el ex Ciclón "Lavandina" Bergessio es, a los 34 años, la gran carta ofensiva de Nacional, club en el que lleva anotados 17 goles en 35 partidos. Las probables formaciones son estas:

San Lorenzo: Nicolás Navarro; Víctor Salazar, Fabricio Coloccini, Marcos Senesi y Elías Pereyra; Nahuel Barrios, Ariel Rojas, Gerónimo Poblete y Pablo Mouche; Nicolás Reniero y Nicolás Blandi. DT: Claudio Biaggio.

Nacional: Esteban Conde; Jorge Fucile, Rafael García, Rodrigo Erramuspe y Alfonso Espino; Matías Zunino, Cristian Oliva, Luis Aguiar y Tabaré Viudez; Sebastián Fernández y Gonzalo Bergessio. DT: Alexander Medina.



EMPATE

Defensa y Justicia y Banfield empatan sin goles anoche en Florencio Varela, por el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El equipo local fue mucho más que el Taladro, pero no pudo con Arboleda, su arquero, quien fue la figura del partido. El ganador de la llave se medirá en los cuartos de final con el vencedor de la serie entre Colón de Santa Fe y el colombiano Junior de Barranquilla.