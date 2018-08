Como si la historia se repitiera en cada lugar. Como si las huellas del tiempo y las huellas del camino fueran las mismas. Como si cada hijo del pueblo que decide quedarse supiera lo que se le oculta para siempre. Como si cada nacido en la colonia que se fue no tuviera la necesidad de volver algún día. La cantora popular lo deja expresamente detallado en aquel lugar de su tierra provinciana. Y el guitarrero le puso ritmo de chamamé bien auténtico. Para que todo se resuelva desde la nostalgia y la música. Nuestro entrevistado resume esa situación de vida en sus relatos costumbristas. Y en cada detalle el lector recrea el momento como si fuera el protagonista de cada cuento.

Raúl Alberto Vigini

[email protected]

Cielo de Mantilla

Se bajó en la estación de aquel pueblito, caminó por sus calles aterida

recordó las palabras de su padre: es tan claro ese cielo de Mantilla...

Las casitas apenas dibujadas atardecen grisáceas y cansinas

en hileras debajo de los árboles todas son para ella, parecidas...



La que está en la cortada justo al lado, del enorme almacén que da a la esquina,

es la nuestra Raquel, llame a su puerta y pregunte si están Marga o Dorita.

Usted sabe de ellas, las ha visto en las fotos que guardo de esos días

son mis buenas hermanas, las mayores, digalés que las quiero tanto, hija!

“Llamemé para adentro a cada paso, llamemé con el alma hijita mía,

traigamé si es que puede cuando vuelva un poquito de tierra de Mantilla.”

Con los ojos cerrados se ha quedado aspirando ese olor a mandarinas

Ay! qué lejos que queda Buenos Aires de este cielo infinito de Mantilla!



Los amigos de ayer, decía su padre, se juntaban de noche en la cantina

y jugaban al truco hasta el cansancio, tal vez sigan allí como esos días.

Cuando llegue pregunte por el Nacho, pidalé que le cante Niña mía

nunca habrá de encontrar cantor como ése, chamamé del mejor, que maravilla!



He venido a buscarlo en su pueblito, a llevarle la tierra que quería

la promesa he cumplido, padre, pienso, aunque usted ya no esté para vivirla.

Y golpeó la puertita de la casa, la salió a recibir la vieja tía,

se perdió entre sus brazos sin palabras, bajo el cielo infinito de Mantilla!...

chamamé de Teresa Parodi y Mateo Villalba