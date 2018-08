Atlético presentó el plantel que afrontará la B Nacional 18/19

Atlético de Rafaela llevó a cabo en la noche de ayer la presentación promocional de su plantel para la nueva temporada 2018/2019 de la B Nacional. El acto se realizó en el Salón Celeste y tuvo la presencia de representantes de los principales sponsors, Sancor Seguros y Fiambres La Casona, como así también de dirigentes y prensa en general.



Eduardo Gays, presidente de la institución, hizo una breve reseña sobre la importancia de los principales sponsors. “Son los que nos van a acompañar desde el apoyo institucional y económico para esta campaña, por eso un agradecimiento muy especial para ellos. En la firma Reusch, que desde 2004 nos acompañan con la ropa. La gente de Sancor, que hace muchos años que venimos trabajando con ellos, un apoyo institucional muy fuerte con el cual nos sentimos protegidos, canalizando todo tipo de riesgo que ellos nos pueden cubrir, pero además, deportivamente hace muchos años que están en la camiseta. Sacábamos cuenta y desde la campaña 2002-2003 que están presentes en la pilcha. Mientras que por segundo año consecutivo volvemos a contar con La Casona, lo cual también es importantísimo para todos nosotros”.



Luego, el que tomó la palabra fue Ricardo Castro, presidente de la Subcomisión de Fútbol. “Quiero resaltar el compromiso muy grande que asumió este año Lito Bottaniz. Muchas veces le propusimos con Carlitos (Eguiazu) agarrar el equipo y siempre lo aceptó como interinato pero no como referente de la institución, hoy, en este momento le agradezco a Lito, a su cuerpo técnico, al Pelado (Amadio), al Gare (Gentile) y a todos, que se jueguen por el club. Ser hoy técnico de un equipo de fútbol en la argentina no es fácil. Mi agradecimiento porque sé que se la va a jugar por la institución que tanto quiere y con los chicos estos, veo un plantel mitad joven y mitad con experiencia y eso me ilusiona mucho”.



La “Crema” sumó once incorporaciones. Ello son: Abel Masuero (viene de Brown de Adrogué), Gastón Suso (viene de Estudiantes de Buenos Aires), Nicolás Zalazar (viene de San Lorenzo), Nazareno Fernández Colombo (viene de All Boys), Nahuel Speck (viene de Gimnasia La Plata), Pablo Gaitán (viene de Unión de Sunchales), Agustín Nadruz (viene de Boston River de Uruguay), Gabriel Ramírez (viene de Lanús), Matías Quiroga (viene de Patronato) y Ezequiel Montagna (viene de San Lorenzo). Más Alfredo Pussetto, quién aún no tiene la habilitación por un tema de papeles.

Mientras que Marco Borgnino regresó de su préstamo en Estudiantes de La Plata y se renovaron los vínculos con Mauro Albertengo y Maximiliano Casa.



De los treinta futbolistas, quince son de Inferiores y ocho rafaelinos.



En lo referido al cuerpo técnico, Víctor Bottaniz está acompañado por Juan Pablo Amadío como ayudante de campo, Eduardo Gentile como preparador físico junto a Matías Cabral y Gabriel Dottori en la preparación de los arqueros.



El cuerpo médico se encuentra compuesto por: Diego Drubich y Maximiliano Viola, más los kinesiólogos Cristian Gays y Nicolás Ruffinengo.



Los utileros son José María Losano, Martín Aníbal Cejas e Ignacio Francisco Marino; como masajista se encuentra Miguel Ledesma.



Los 30 futbolistas de Atlético de Rafaela para la temporada 2018/2019 en la B Nacional:



Arqueros: Ramiro Macagno, Matías Tagliamonte y Nahuel Pezzini.



Defensores: Abel Masuero, Gastón Suso, Carlos Nahuel Speck, Nazareno Fernández Colombo, Nicolás Zalazar, Lucas Blondel, Gianfranco Ferrero, Tomás Baroni y Francisco Ortega.



Mediocampistas: Emiliano Romero, Agustín Nadrúz, Pablo Gaitán, Ezequiel Montagna, Gabriel Ramírez, Mauro Marconato, Facundo Soloa, Enzo Copetti, Ángelo Martino, Enzo Gaggi, Lucas Quiróz, Lautaro Navas y Diego Meza.



Delanteros: Mauro Albertengo, Maximiliano Casa, Alejandro Matías Quiroga, Marco Borgnino y Enzo Bertero.