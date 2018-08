Vieytes-Marchini: se transforma con obras

Con un gran festejo, este lunes 20 de agosto el municipio inauguró la obra de pavimento de hormigón, desagües, ciclovía, forestación e iluminación LED de las calles Vieytes - Marchini.

"Calle Recreativa" fue el evento elegido para celebrar este importante momento para toda la ciudad. Se trató de un circuito libre de vehículos motorizados, exclusivamente pensado para aquellos ciudadanos que se animaron a realizar actividades físicas como andar en bicicleta, rollers o skate, además de tomar mates y disfrutar del tiempo libre en familia y con amigos.

La actividad comenzó a las 15:00 en calle Vieytes, desde Hipólito Yrigoyen hasta avenida Estanislao del Campo. La propuesta coincidió con el festejo del barrio Pizzurno y contó con la presentación de Clave Folk y Mauá, dos bandas rafaelinas que musicalizaron el feriado. También se presentó el ballet "El Embrujo" y se brindó servicio de cantina, artesanos y taller de zumba.



UNA MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA

"Llegamos a un punto final. Es una obra que quedó maravillosa, que costó mucho conseguirla, fueron muchas gestiones. Fue mucho tiempo y logramos que trascienda el cambio de gobierno. Eso habla de la transparencia, el esfuerzo y la rendición de cuentas que hicimos para poder tener la culminación de esta obra", expresó el intendente Luis Castellano quien participó de la inauguración.

Además, destacó "el aporte importante de los vecinos. Recordemos que hubo muchas reuniones para conseguir planes de pago porque es una obra cara y difícil de pagar. Trabajó también el senador Omar Perotti para que esto sea posible ayudándonos en la gestión en Buenos Aires".

"Hemos llegado a una obra que mejora la calidad de vida no solamente a los vecinos del sector sino a toda la ciudad. Es una obra de conectividad que brinda seguridad vial, no nos olvidemos que se sacó un zanjón importante, salimos de la tierra y el barro, y aporta seguridad en general a través de la iluminación con LED", remarcó el mandatario.

Por otro lado dijo que el sur, "es un sector en el que venimos trabajando con mucha inversión. No nos olvidemos que acá también se hizo Estanislao del Campo, la Escuela de Música, el Instituto Superior del Profesorado, ahora el terreno de la Universidad Nacional de Rafaela para construir allí su edificio".

"Estamos hablando de mucha inversión a nivel educativo y recreativo porque es un lugar que la gente lo ha ganado para caminar, para andar en bicicleta. Este es el perfil de ciudad que queremos. En Rafaela planificamos un desarrollo sustentable, armónico e inclusivo", señaló.

"El sector norte también tiene una inversión pública importante. Toda la parte de programa mejoramiento barrial, Mi tierra Mi casa, ahora el entubado de Canal Norte, la ciclovía hacia la Guardia Urbana, el Nuevo Hospital", finalizó Castellano.