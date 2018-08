Alumnos de la escuela Malvinas a la Legislatura

Los chicos están nerviosos. Tienen temor de hablar cuando se prende el grabador. Algunos se codean, para que el que está al lado tome la iniciativa. La "profe" se ríe y los alienta a que se animen a empezar.

Es que a los 16 años uno esboza pocas palabras, nos gana fácil la risa y si el otro nos salva, mejor. Es el caso de los chicos de 4to B de la escuela Nº 495 Malvinas Argentinas, que en noviembre se irán a la Legislatura para desarrollar el programa "Diputados por Un Día" para establecer vínculos permanentes con la sociedad y sus organizaciones, especialmente con los jóvenes.

La profesora de Informática, Carolina Villareal a cargo de este programa, le da lugar Sebastián Carena, Leonela Sánchez, Micaela Ríos y Milagros Encinas, que cuentan además con el apoyo de Vanesa Macagno, la coordinadora de las Entidades Vecinales, como para lubricar los dos proyectos que estos alumnos llevarán a la ciudad de Santa Fe.

Fueron muchas horas de trabajo, de investigación, de preguntas y de ocurrencia. Como suele pasar con este tipo de cosas, al principio, nadie le brindó demasiado tiempo, pero de a poco, todos fueron encontrando algo interesante en los trabajos y finalizaron con dos interesantes proyectos.

Para los estudiantes "es una experiencia diferente y linda". Salen un poco de las ciencias exactas y se meten en un costado más humanitario, resolviendo problemas del ahora, de nuestra cruda realidad. Para Micaela es "aprender a ver las cosas desde otro lado", con con una modalidad de trabajo diferente, buscando información, trabajando en grupo y sobretodo escuchar al otro", dijo.

"Al principio no nos enganchamos con el tema. Pero después, empezamos a investigar, investigamos, hicimos juegos, afiches, y eso nos gustó mucho más. Ahora estamos muy enganchados con los proyectos", explicó Milagros.

"Tenemos muchas ganas de ir a la Legislatura. Pero a la vez tenemos algo de miedo, de hablar ante tanta gente que nos conocemos. Pero nos estamos preparando para eso", finalizó Leo.



UN GABINETE

PSICOPEDAGOGICO

Uno de los problemas que notaron enseguida los chicos cuando comenzaron con la lista de inconvenientes fue el gran porcentaje de deserción escolar que existe. Por eso pensaron en un gabinete psicopedagógico, que intenta reunir a un grupo de profesionales, de distintas áreas, que trabaje los problemas de aquellos chicos que se alejan de la escuela. "Lo queremos crear, porque ya el gabinete es Ley, pero lamentablemente no se está cumpliendo. Hay muchos chicos que dejan por problemas psicológicos. Por eso queremos que los profesionales lo aconseje", dijo Sebastián, que integra este trabajo que será presentado. Al respecto, Macagno agregó que "ellos piensan en un gabinete interdisciplinario, donde haya diferentes profesionales que puedan abordar la problemática del alumno desde distintos ámbitos. Queremos buscar la contención, ya que muchas veces los profesores no estamos especializados del todo", sostuvo.



AYUDA PARA MADRES

Y PADRES JOVENES

El otro trabajo de los chicos es ayudar a las madres jóvenes que dejan la escuela de manera muy temprana porque no pueden criar a sus hijos y estudiar al mismo tiempo. "Queremos que las madres que tengas hijos pequeños puedan seguir a la escuela secundaria. La idea es que lleven a los chicos a la escuela, que los dejen al cuidado de una persona encargada y que queden ahí mientras las madres estudian", dijo Leonela al respecto, contando además que una compañera suya pasa por esta situación.

"Ellos pensaron en la problemática en los dos puntos, de alguna forma, por el tema de la deserción que hay en las escuelas. Ellos tienen compañeros que han tenido que abandonar la escuela por diferentes motivos. La cuestión laboral es una, y también en el caso de las chicas con el tema de las salas maternales hay madres jóvenes que se les dificulta el tema del cuidado del chico. Esto es un proyecto bastante salidor en el esquema de diputados por un día. Son salas maternales dentro del mismo establecimiento, que no están pensados como jardines apartes, para que la madre pueda acudir de inmediato si es que existe algún inconveniente", explicó Macagno.

Además, ese proyecto está pensado para los padres, en el sentido de aprendizaje. Es decir, muchas veces, los papás y las mamás no reciben ayuda por parte de algún mayor. En esta especie de "solución" para volver al cole, existe un trato adjunto para con los padres.