¿Perros envenenados?: los vecinos no notifican los casos

Llamados telefónicos a la Redacción de LA OPINION, permitieron conocer, hace un par de días atrás, que existe una preocupación por parte de los vecinos del barrio Villa Rosas por la cantidad de perros envenenados. En nuestro Opifón, dos mujeres alertaron que sobre calle Barcelona y en la plaza del barrio, había "un par de perros muertos", producto de un supuesto envenenamiento.

"Hoy encontramos dos perros muertos por envenamiento en calle Barcelona, entre Jorge Newbery y Santiago Shine. Esto se viene repitiendo en las últimas semanas, sobre todo los sábados", decía una señora. Pero, ¿dónde están los cadáveres?

Lo mismo en las redes sociales. Muchos vecinos informan de casos, destacan y hasta muestran algunas fotos de algún animal moribundo. Pero no hay denuncias oficiales y tampoco el coordinador de la Junta Municipal de Protección Civil, Diego Alvarez, a cargo de este tema, puede dar con los animales muertos.

"Nosotros como Municipalidad tuvimos la información, extraoficial, de que estaría sucediendo algo en el barrio Villa Rosas, más precisamente en la plaza Normando Corti. Nos acercamos, hablamos con los vecinos, y también llevamos la perra nuestra que tenemos para búsqueda de sustancias y todo lo que derive de eso. No hemos encontrado absolutamente nada en ese momento, solamente a algunos vecinos que nos decían que tenían algunos perros que se habían descompuesto y que algunos se habían recuperado y que otros habían muerto", explicó Alvarez al respecto y sostuvo que "lo raro de todo lo que sucedió es que no encontrábamos a nadie que nos pueda determinar, o que nos pudiera decir cuando habían fallecido los perros o no. Pasaron unos días, sin novedades, y otra vez nos encontramos con comentarios de ese tipo, nos acercamos de nuevo al barrio y pudimos lograr dialogar con una médica veterinaria, sobre calle Santiago Shine, que tuvo muy buena predisposición, y ella nos comentó que había atendido a dos perritos que habían tenido algún síntoma de algún envenenamiento, pero sin poder confirmar nada", dijo el funcionario.

LA OPINION habló ayer con la doctora y la misma volvió a confirmar la atención de 5 perros en este caso, con esos síntomas. Los animales se recuperaron en el transcurso de algunos días, pero sí tenían sustancias raras dentro de su cuerpo.

"Lo extraño es que no hemos podido tener ningún cuerpo ni nada como para poder llegar a analizarlo o hacerlo ver, para ver que comieron. El pasado sábado volvimos a tener un llamado de la veterinaria del barrio y nos notifica que había ingresado un perro a las 9.30 de la mañana y otro a las 11 hs con alguna peligrosidad o síntomas de envenenamiento. Le pedimos que nos tome una muestra de sangre del animal, mientras ella salvó a los dos perritos, por suerte", contó en Radio ADN, FM 97.9 el coordinador.

Según pudo averiguar este Medio, el análisis de la muestra tomada a estos animales se llevará a cabo hoy por el personal de Zoonosis. Si el análisis da positivo, el dueño del perro deberá tomar la decisión de ir junto con las autoridades de Defensa Civil hacia la Fiscalía y así notificar lo que ha pasado, ya que el perro no pertenece al Municipio.



LOS VECINOS NO

HACEN LA DENUNCIA

Si bien las redes sociales hoy son un termómetro de lo que pasa en cada punto de la ciudad, no termina siendo una prueba fehaciente de lo que está pasando con las mascotas. El Municipio sabe y comprende que existe alguien con alguna maldad extrema que comete este tipo de fechorías. Pero no existe nada "oficial" que pueda ayudar a la Junta Municipal de Protección Civil a resolver este caso, o los casos en todo caso: "no tenemos ninguna denuncia oficial en fiscalía o en ninguna parte judicial por parte de ningún vecino. Queremos que alguien tome la decisión y cuente lo que ha sucedido con el perro y hacer la denuncia porque la justicia debería estar interviniendo para poder investigar, porque eso ya se nos escapa a nosotros. Hoy como Protección Civil ya hemos encontrado el inconveniente, ya se lo hemos pasado ahora a la gente de Zoonosis y el Municipio, pero si nosotros no encontramos nada en el análisis este tampoco vamos a poder hacer mayores cosas", expresó el ex secretario del Concejo Municipal.

A modo de cierre, destacó que "a nosotros nos preocupa tanto como la gente que publica en las redes sociales. Nosotros hace más de un mes que estamos trabajando con la vecinal de ese barrio, que de alguna manera nos ratificó lo que está pasando. Nos recorrimos toda la zona donde teóricamente estarían apareciendo los animales con algún inconveniente. Pero no encontramos cuerpo, no encontramos animales descompuestos y mucho no podemos hacer. Ahora tenemos una muestra de sangre que ingresó y vamos a tratar de cotejar y ver si existe algún inconveniente. Pero necesitamos la ayuda del vecino", cerrando de alguna manera el tema en cuestión.

Desde Defensa Civil piden que si el perrito empieza con algunos síntomas o si empeora su estado, que se acerquen a Fiscalía o la comisaría que le corresponda y que haga la denuncia. O si el mismo falleció, también se realice la denuncia como para que la Justicia también allane el camino y que entre todos puedan solucionar los problemas.