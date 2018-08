Fondo sojero: la Provincia lo compara con la "125"

En las pequeñas ciudades y los pueblos del interior están muy preocupados por la eliminación del Fondo Federal Solidario, llamado fondo sojero, que el gobierno nacional decidió eliminar a través de un decreto firmado por el presidente Mauricio Macri. A tal punto llega el alerta, que desde el gobierno de la provincia de Santa Fe se animaron a comparar esta situación con el conflicto del campo, que tuvo en vilo a todo el país en 2008, cuando gobernaba Cristina Fernández de Kirchner.

Carlos Torres, secretario de Municipios y Comunas de Santa Fe, confirmó en Radio 2 de Rosario (publicado posteriormente en Rosario3.com) que este miércoles habrá una reunión del gobernador Miguel Lifschitz con representantes de ciudades y pueblos de la provincia (el Intendente Luis Castellano anticipó a LA OPINION que participará de este encuentro) y aseguró que este recorte “es muy grave”.

“La idea es juntarnos todos los intendentes y presidentes comunales de la provincia para analizar esta medida de gran impacto y para evaluar las vías de reclamo”, contó Torres.

El funcionario provincial reconoció que la vía judicial “es una de las alternativas”, pero destacó que “ahora lo que más nos preocupa es que deja de entrar ese dinero”.

“Esto por ahora pasa por la vía legislativa, muchos diputados van a llevar este tema a la legislatura. También evaluamos la alternativa judicial”, amplió.

“La verdad que hacer esto en agosto, cuando hay muchos que están ejecutando obras, que están llevando adelante un plan, que de un día para otro les digan que no van a tener más ese ingreso, es insólito”, describió el representante de la administración santafesina.

Luego, Torres se animó a hacer una comparación: “Yo equiparo a esto con el conflicto con el campo, cuando una medida logró un impacto negativo en todas las ciudades y las localidades de las provincias. Lo veo muy parecido e igual de grave”, sentenció.

“El gobernador no sabía que esto iba a suceder. Se había conversado de una posibilidad para el año que viene, como se habla de tantos cosas a recortar, pero la decisión de hacerlo a través de un DNU el gobernador no tenía ese dato”, señaló.

Por último, Carlos Torres consideró que “esto no es el mal menor, es muy grave, sobre todo cuando se usa para obra de infraestructura”.



CAMBIEMOS DEFIENDE

El diputado provincial por Cambiemos, Federico Angelini. defendió el pasado jueves la eliminación del fondo sojero que generó duras críticas de parte del gobierno provincial y municipal.

“Esta medida apunta a la convergencia fiscal, a dar señales que la Argentina está buscando el déficit fiscal cero y dar previsibilidad”, argumentó

“Estamos en una situación difícil, el Estado necesita lo antes posible ir a la convergencia fiscal y todos tenemos que hacer un esfuerzo”, dijo y destacó que Santa Fe es una de las provincias que más recursos recibe por coparticipación.