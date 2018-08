Reflexionaron sobre los cinco años del pontificado de Francisco Locales 21 de agosto de 2018 Redacción Por Las raíces del pensamiento del Papa. Los pensadores jesuitas del siglo XX: Fessard, Guardini, De Lubac, Balthasar.

FOTO AB BONET./ Con un amigo en la exposición sobre Bergoglio en Rimini, Italia.

RIMINI (Por Benedetta Parenti). - "¿De dónde surge esta novedad que nos desafía a todos? Trataremos de descifrar la personalidad multifacética del papa Francisco y el pensamiento que ha guiado los cinco años de su pontificado". El rafaelino Alejandro Bonet, profesor de la Doctrina Social de la Iglesia Católica, lanza esta pregunta a Rocco Buttiglione, un filósofo; Guzmán Carriquiry, vicepresidente de la Comisión Pontificia para América Latina; Austen Ivereigh, escritor; y Massimo Borghesi, filósofo, en el marco del encuentro denominado "Le forze che muovono la storia sono le stesse che rendono l'uomo felice" (Las fuerzas que mueven la historia son las mismas que lo hacen el hombre feliz), en esta ciudad de la Región de la Emilia-Romagna.

"El papa Bergoglio es argentino y jesuita. Hijo de emigrantes piamonteses. Se puede llegar a la universalidad de sus propias peculiaridades -dijo Carriquiry- el Espíritu Santo trae a la Cátedra de Pedro personalidades diversas para sorprendernos con su novedad, inflexible en su continuidad entre los diversos pontificados".

El discurso del vicepresidente se ve interrumpido en muchos lugares por los cálidos aplausos: "En tiempos de esterilidad europea, América Latina exige una conversión pastoral. Para combatir el poder mundano, debemos despertar los deseos de amor, verdad y justicia".

La intervención de Buttiglione reinterpreta el viaje eclesiástico de Bergoglio: "Veo una gran continuidad con el pontificado de Juan Pablo II. Como obispo de Buenos Aires, Bergoglio no solo ha animado a Argentina, sino a toda América Latina ".

Ivereigh, autor de una rica biografía sobre el Papa, aclara un concepto clave: "El amor de Dios viene a nosotros para purificarnos. La Iglesia que divide el mundo entre el bien y el mal no puede evangelizar. Necesitamos una Iglesia capaz de pedir perdón, que se autoacusa en lugar de autojustificarse. La oportunidad de la humillación es la oportunidad de encontrar a Dios en su misericordia".

Cierra la reunión Borghesi, que, inspirado en la biografía de Ivereigh, escribió un libro sobre el pensamiento teológico de Francisco: "Bergoglio fue entrenado en un colegio jesuita. Además de Fessard, De Lubac y Von Balthasar, se basa en la filosofía de la polaridad de Guardini: la vida del cristiano es un encuentro entre la gracia y la libertad".

Según Borghesi, el Papa denuncia la degradación del asombro por cierto clericalismo: "El asombro se recibe, no se posee". El aplauso cerró la reunión casi en la última frase: "Para el Papa, el verdadero cristiano es un mendigo de la gracia".



HISTORIA DE

BERGOGLIO

"Los gestos y las palabras: Jorge Mario Bergoglio una presencia original" (Plaza C3) muestra curada por Alejandro Bonet, Horacio Morel y Debora Ramos, recorre la vida del futuro Papa desde sus años de formación con los grandes maestros jesuitas Fessard, De Lubac, Guardini y Von Balthasar a aquellos años difíciles de la junta militar argentina, a los que Bergoglio toma distancia tanto los Montoneros como de lo generales, a partir de una crítica radical de la "teología de la liberación".

Llegar a los años más recientes a los de las "periferias del Espíritu", expresión acuñada en 2007 en su discurso en la V Conferencia Episcopal Interamericana de Aparecida. Un viaje fascinante, la historia de un hombre que se convirtió en Papa.