Henn: “un arrebato a los recursos de los santafesinos”

El diputado provincial Jorge Henn se manifestó sorprendido e indignado con la decisión unilateral del gobierno nacional de eliminar el fondo sojero. Lo hizo en el marco de la aprobación del Proyecto de Declaración presentado por el Bloque UCR NEO y de otros en el mismo sentido.

Al finalizar la sesión del pasado jueves, el ex vicegobernador Jorge Henn alertó a la prensa sobre el grave perjuicio que ocasionará a la economía de los argentinos, la decisión del gobierno nacional de eliminar el Fondo Federal Solidario, por el cual las provincias recibían parte de lo recaudado por las retenciones a la soja.

“Es inaudito el modo y la oportunidad de esta decisión. Nosotros sabíamos, porque es de público conocimiento, que se evaluaba la posibilidad de una medida de este tipo, pero esperábamos que fuera en el marco de las negociaciones con los gobiernos provinciales y para el próximo año”, enfatizó el diputado y agregó: “El problema no es sólo que la eliminación se hace sin consultar a los gobiernos provinciales, ni a los municipios que recibían esos fondos de manera directa y quincenalmente, sino que interrumpe de forma abrupta el financiamiento de centenares de obras que se vienen realizando".

En su alocución, el ex vicegobernador explicó lo que significa esta pérdida en números y advirtió sobre el impacto negativo que traerá específicamente en materia de obras: “Santa Fe ha perdido de un plumazo más de 1.100 millones de pesos para lo que resta de 2018 y más de 2.600 millones para 2019. Ese dinero estaba destinado directamente a la continuidad de las obras importantes que viene desarrollando el gobierno provincial en materia de Rutas, Hospitales, Escuelas e Infraestructura. Pero además, cada uno de los municipios y de las comunas de la provincia, se verán privados de 350 millones, el 30% del Fondo, que eran en muchos casos, los recursos elementales que les permitían mantener obras locales”.

Para el diputado la decisión de Macri es “un disparate”, tal como la calificó y atenta contra el federalismo: “Nosotros producimos más del 30 % del total de la soja que exporta el país, y además, somos la provincia con mayor crecimiento en el rinde. Resulta un disparate que nos priven de esos recursos que son genuinos, que nacieron de nuestra propia producción, de nuestro suelo y del trabajo de los santafesinos”.

También y con fundamentos en lo que consideró una irreprochable gestión provincial el diputado declaró: “Santa Fe es una provincia ordenada, sin déficit fiscal, con una administración decente, sin denuncias de corrupción… ¿por qué tenemos que pagar nosotros el costo mayor de las consecuencias de sus propias torpezas en la gestión?”.

El legislador, por otra parte, no mostró sorpresa con la dirección de la medida ya que según sus palabras “continúa con la tónica de todas las que vienen tomando desde que asumieron, confunden el diálogo con buenos modales. Sonríen mientras escuchan, pero al final terminan siendo autores de medidas crueles que se llevan puesto el trabajo de los santafesinos y profundizan el clima social, gravemente afectado por la recesión, la inflación y la ausencia de una mínima esperanza de salida en el horizonte”, acotó.

Una de las críticas más duras llegó sobre el final: “Acá hay dos posibilidades: o son incapaces o directamente no les interesa lo que les pasa a los ciudadanos. En dos años y medio no han conseguido dar ninguna señal positiva para la economía argentina y las consecuencias empiezan a verse: duplicaron los niveles de endeudamiento externo, redujeron el valor del peso a más de la mitad y nos volvieron a someter a las reglas del Fondo Monetario. Están agotando a la pequeña y mediana empresa, las desfinanciaron. Les quitaron la mitad del poder adquisitivo a los empleados. Están paralizando a la economía, instalando una ‘estanflación’ que promete recrudecer aún más la pobreza en el país”.

Henn cerró alentando a sus pares a acompañar este reclamo: “Es un momento de tremenda tensión para todos los argentinos y debemos hacernos escuchar, como representantes de todos los santafesinos debemos acompañar sin reparos y todos juntos este reclamo que no sólo es legítimo sino justo”.