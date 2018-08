Sensaciones y sentimientos Sociales 21 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

SALUDABLE ACTITUD DE AUTOMOVILISTAS

Cuando se trata de ser justos hay que serlo sin retaceos ni disimulos que quiten el mérito.

Ya se ha vuelto frecuente que muchos peatones al llegar a un cruce (por la esquina, por supuesto), al poner un pie o dos en la misma, vean que un automovilista detenga su marcha para permitirle el paso y, más aún, también ocurre que muchas veces cuando el caminante aún está sobre la vereda, el conductor detiene su marcha haciendo el gesto clásico de que avance.

No pasa siempre, pero lo es en una cantidad que estimula. Por eso también se ha vuelto característico que el que cruza a pie haga un saludo con su mano reconociendo la buena actitud.

Es bueno. Muy bueno. Un avance decisivo hacia el simpático y necesario respeto entre los conductores de automóviles y los humanos que se movilizan con los siempre dispuestos pies.

Hay algo más para destacar de estos últimos días: los que están por entrar (o salir) a sus garajes cuando hay vehículos estacionados en los dos carriles, cuentan con la comprensiva paciencia de los otros automovilistas que esperan hasta que el automóvil complete con felicidad la maniobra iniciada. Están quedando fuera de las costumbres de los conductores, los bocinazos y/o los sonoros insultos que lanzaban los que debían demorar su marcha pero, eso sí, recién cuando retomaban la marcha y no había tiempo material para registrar la identificación de esos vehículos.

Quedando claro el reconocimiento a esta actitud, no se puede dejar de mencionar el caso insólito de un automovilista que circulaba por un bulevar y, habiendo pasado 20 metros del cruce, agredió con un bocinazo al caminante que estaba por ingresar al otro cruce (¡80 metros más adelante!), advirtiéndole que si cruzaba lo iba a arrollar y, al mismo tiempo, como si fuera un travesura, aceleró y mucho pasando el cruce antes que el peatón, sin privarse tampoco de regalarse un insulto por el atrevimiento de intentar cruzar la calle antes de que llegue a la esquina su automóvil.

En el rico anecdotario de estas situaciones quedan también dos comentarios puestos en el Opifón (anónimamente, por supuesto), quejándose del “abuso” por parte de los peatones. Así. Dicho en forma general y sin mayores especificaciones.

Vamos a identificar las situaciones posibles a que pudo haber aludido el automovilista: si se refiere a los que cruzan por cualquier lugar de la cuadra, o sin mirar hacia atrás, o felices en el uso de celular, o cruzando como si paseara por el bulevar, ese automovilista tiene razón.

En cambio, si durante su marcha, el peatón llega al fin de la vereda y encara el cruce (mirando desde luego previamente que no están circulando vehículos cerca), el conductor no tiene derecho a considerar eso como abuso. Tampoco molestarse cuando son muchas las personas que concretan un cruce; son seres humanos igual que él con necesidad de hacer trámites, tomar café en el lugar favorito, ir de compras, etc.

Párrafo aparte para los motociclistas, verdaderos practicantes de una rebeldía digna de mejor causa, los que cuando ven que los automovilistas se detienen, encaran con decisión sin preocuparse en mirar con qué se van a encontrar, si con un voluminoso automóvil o un longilíneo y frágil peatón.

Casi sin darnos cuenta hemos llegado al cierre. Como tiene que ser con final feliz nos quedaremos, para dejar guardado, con el gesto amistoso de los automovilistas que están atentos a los movimientos del peatón, en cualquier esquina, sea o no céntrica, y en cualquier horario.