El próximo lunes a las 20 arranca la B Nacional para Atlético de Rafaela, cuando el equipo de Víctor Bottaniz esté recibiendo a Quilmes en el Monumental de barrio Alberdi. Pero antes del estreno la “Crema” tendrá una prueba superlativa por Copa Argentina. Mañana se enfrentará ante Lanús en el cruce de los 16avos de final, encuentro que irá en cancha de Sarmiento de Junín, desde las 20 y televisado por TyC Sports.



“Es un partido que nos va a servir para ver dónde estamos parados de cara al inicio del campeonato”, admitió Emiliano Romero. “Es un rival duro, de Primera, viene haciendo bien las cosas desde hace mucho tiempo, nosotros tenemos que encarar el partido de la mejor manera. Tomarlo como si fuera el primer partido del campeonato porque después arranca lo importante para nosotros en pos de buscar el objetivo de ascenso que tenemos y hay que comenzar con el pie derecho”, agregó el uruguayo.



El capitán ‘albiceleste’ hizo todo lo posible para llegar al juego ante el “Granate”. Fueron 20 días afuera de las canchas, tras la operación de menisco externo en su rodilla derecha. Su recuperación fue óptima. “En la semana me sentí muy bien, tuvimos varias prácticas de fútbol, repetitivas, algo fatigado por eso pero con el descanso justo para llegar de la mejor manera”, señaló Romero.



- Pasó mucho tiempo, ya con ganas de que arranque el torneo…



- Sí, ya en los últimos detalles para arrancar el campeonato de la mejor manera, obviamente que el miércoles tenemos un rival durísimo, un equipo de Primera División y sabemos el respeto que le tenemos que tener pero nosotros queremos hacer nuestro trabajo, intentar avanzar de fase y va a ser el punto de vista para ver cómo estamos para el arranque del campeonato y si esos errores que vinimos cometiendo en la pretemporada los pudimos corregir de buena manera.



- Van a tener que estar por demás que atentos y no repetir esos errores que cometieron en la pretemporada. Es un rival que no los va a perdonar.



- Sí, sabemos que es un equipo de primera y no perdonan. Nos pasó en el partido con Defensores de Belgrano y en Copa Santa Fe. Con Defensores nos perdonaron, entramos dormidos los primeros minutos y nos perdonaron bastante, pudimos abrir el marcador y tranquilizarnos un poco y manejar las situaciones del partido pero los detalles están, somos autocríticos en ese sentido, sabemos que tenemos que corregirlos y qué mejor que hacerlo este miércoles.



- Va a ser una buena medida pero diferente a lo que se van a encontrar, luego, durante su torneo.



- Sí. Sabemos que es una medida distinta, juegan a otra cosa también. Ellos intentan jugar mucho, en la B Nacional por ahí mucho no se ve. Nos tenemos que acomodar a lo que nos toca y es el partido con Lanús, trataremos de hacer un buen papel para seguir avanzando de ronda y tratar de encarar el campeonato de la mejor manera.



- ¿Cómo te sentiste con tu compatriota Nadruz?



- Agustín es un jugador metedor, luchador como todo uruguayo, me sentí muy cómodo, somos los dos de las mismas características y eso obviamente que te deja tranquilo a la hora de defender porque sabemos que tenemos un buen equilibrio en el medio campo, trataremos de hacer lo mejor para el bien del equipo.



- Pensando un poquito más allá del miércoles, no falta nada para el partido con Quilmes…



- Va a ser fundamental arrancar bien, por el rival, la localía que sabemos tiene que ser algo importante para la toda la campaña, algo que el torneo pasado nos costó, tenemos muchas cosas a favor. Es un arranque duro pero para ascender y salir campeón hay que ganarles a todos y qué mejor manera de arrancar el campeonato que ganando en casa.



- ¿Recuperar esa fortaleza de local es uno de los objetivos propuestos?



- Sin dudas, lo intentamos el torneo pasado y no nos salió, se viene desde varias temporadas fallando de local, que no podemos hacernos fuertes acá y es una de las cosas que tenemos en el debe, de visitante fuimos contundentes, sumamos muchos puntos y creo que si lo ayudamos con los resultados de local todo va a ser más fácil. Hay que dejar la mayoría de los puntos acá.