Pedían licencias médicas pero en realidad viajaban al exterior

BAJA EN AUSENTISMO./ El promedio de ausentismo era de entre un 15% y un 18%. Ahora es 9%.

Un entrecruzamiento de datos realizado por el Ministerio de Educación permitió detectar 29 casos de licencias médicas irregulares, entre los que se encontraban directivos, docentes y asistentes escolares. Según reveló el diario La Capital, los beneficios habían sido concedidos, pero las personas supuestamente afectadas por una dolencia, en realidad, estaban de viaje en el exterior.

En los 29 expedientes se entrecruzaron los períodos de licencias con información oficial proveniente de Migraciones. En todos los casos, los denunciados se encontraban en el extranjero cuando por prescripción médica, sobre la base de las patologías esgrimidas, argumentadas y aprobadas, no estaban en condiciones de concurrir a trabajar a las escuelas.



CASOS AISLADOS

Tanto desde el Ministerio de Educación como desde los gremios docentes se advirtió que los mencionados son “casos aislados” que no deben llevar a hacer generalizaciones. Es más, desde la cartera educativa se mencionó que las licencias médicas se redujeron significativamente en los últimos dos años; se redujeron casi a la mitad, desde mediados de 2016. Fue allí cuando se hicieron públicos algunos mecanismos a partir de los cuales proliferaban las licencias médicas. Esos casos, de hecho, terminaron en Tribunales. El más extremo había sido el de un médico que llegó a rubricar 2.000 licencias en 2015.

Según se hizo saber, mientras que la estadística histórica de ausentismo fue en la provincia de entre el 15 y 18 por ciento, en el primer semestre de 2018 se redujo al nueve por ciento.

Sobre el particular, la ministra de Educación Claudia Balagué aseguró que la optimización de los controles ha sido una apuesta muy fuerte desde su cartera. “Estamos viendo con mucho agrado que se ven resultados positivos cuando estos controles se aplican adecuadamente. Esta disminución del ausentismo también tendrá repercusión en el aprendizaje de los chicos. Está demostrado científicamente que una de las cosas que más influyen negativamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje es el cambio permanente de maestra, de profesor en el aula”, aseveró. (Fuente: El Litoral)