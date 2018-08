Con los uruguayos en el medio

Ponele la firma. Que el medio campo de Atlético de Rafaela será combativo, no caben dudas. Ayer por la mañana Víctor Bottaniz dispuso de minutos de fútbol en el estadio y en el doble cinco paró a los uruguayos Emiliano Romero y Agustín Nadruz.

Con la garra charrúa en el medio el DT de la “Crema” planea encontrar el equilibrio justo que le estuvo faltando a su equipo a lo largo de la pretemporada y en las diferentes presentaciones que tuvo.

Este miércoles Atlético se estará midiendo con Lanús por los 16avos de final de la Copa Argentina, partido que comenzará a las 20 (televisa TyC Sports) y se jugará en cancha de Sarmiento.



Otro de los que ‘recupera’ su lugar dentro del once inicial es Enzo Copetti. Si bien comenzó la práctica entre los titulares, Enzo Gaggi sufrió una molestia en la cintura que lo deja afuera de dicho encuentro.



En relación al dibujo, Lito volverá a poner un 4-4-2. ¿El equipo? Ramiro Macagno; Lucas Blondel, Abel Masuero, Gastón Suso y Gianfranco Ferrero; Copetti, Romero, Nadruz y Ángelo Martino; Mauro Albertengo y Matías Quiroga.



El resto de la delegación que anoche, luego de la presentación oficial del plantel (ver aparte), viajaron a Junín son: Matías Tagliamonte, Nicolás Zalazar, Nahuel Speck, Pablo Gaitán, Ezequiel Montagna, Mauro Marconato y Enzo Bertero.



El DT no puede contar para dicho cotejo con Gabriel Ramírez, ya que tiene una cláusula económica demasiado elevada para poder enfrentar al club dueño de su pase, mientras que no estarán por diferentes molestias físicas Gaggi, Maximiliano Casa, Marco Borgnino y Diego Meza.