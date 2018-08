El CAI volvió a la victoria

Con un partido disputado en nuestra ciudad, tuvo continuidad el domingo la décima fecha del Torneo Oficial de Primera División de la Asociación Rafaelina de Básquetbol. A raíz de un problema en uno de los tableros del gimnasio Carlos Colucci, el local Independiente se impuso a 9 de Julio 92 a 89 en el Elías David de Argentino Quilmes, demorándose el inicio del partido casi una hora. Santiago Caligaris fue el goleador del juego y del CAI con 29 puntos, en tanto que Facundo Chiabotto, con 24, se destacó en el León. El certamen tendrá continuidad esta noche en el Hogar de los Tigres con el duelo entre Libertad y Ben Hur, desde las 21:30, pendiente de la 7ª fecha.

Posiciones: Atlético 16 puntos; Unión 15; CAI 14; 9 de Julio 12; Libertad y Quilmes 11; Peñarol y Ben Hur 10.



EXPECTATIVA POR MANU

El mejor basquetbolista argentino de todos los tiempos, Emanuel Ginóbili, debe decidir en las próximas horas si sigue una temporada más en la NBA. El bahiense tiene un año de contrato con San Antonio Spurs. "El pibe de 40" como se lo apodó en la última temporada, en la que mostró buenas estadísticas pese a ser uno de los jugadores más longevos en el primer del básquet estadounidense, todavía no dio pistas sobre su futuro. Uno de sus hermanos, Sebastián, expresó en las últimas horas que Manu "aún no comunicó su decisión". "Imagino que habrá novedades en la próxima semana", agregó. La temporada regular de la NBA arrancará a mediados de octubre por lo que su preparación física no podría demorarse mucho más porque su último partido fue a fines de abril. En las últimas semanas, Ginóbili volvió a la "actividad" de las redes sociales donde compartió imágenes de sus vacaciones familiares tanto en ciudades de Estados Unidos como en Canadá.