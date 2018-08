Adiós a la racha de Boca

Estudiantes de La Plata fue práctico y cerrado y con eso superó este lunes a un desdibujado Boca, sin ideas, por 2 a 0, en un partido correspondiente a la segunda fecha del torneo de la Superliga. El partido disputado en el estadio "Centenario" de Quilmes, donde Estudiantes hizo las veces de local, se definió con los goles de Fabián Noguera, a los 13, de cabeza, y Matías Pellegrini, a los 30, ambos en el segundo tiempo.

De esta manera Boca dejó atrás una racha histórica de 617 días siendo puntero del fútbol argentino, teniendo en cuenta que además consiguió el bicampeonato de la Superliga en las últimas dos temporadas. La racha como líder de Boca comenzó el 11 de diciembre de 2016 cuando derrotó por 4 a 2 a River en el estadio Monumental, por la fecha 13 del torneo 2016/17, el cual consiguió 18 fechas más tarde. La racha no se detuvo y si bien en la fecha 22 del torneo siguiente cayó ante Defensa y Justicia, continuó siendo el puntero del torneo que luego consiguió, para alcanzar el bicampeonato. Con la caída ante el "pincha" Boca estuvo 46 jornadas consecutivas como líder del fútbol argentino.



CIERRE CON EMPATE

Por último, San Martín de Tucumán y Unión de Santa Fe igualaron 1 a 1, al cabo de un aceptable encuentro disputado ayer en "La Ciudadela", en encuentro que cerró la segunda jornada de la Superliga. Franco Costa, a los 20 minutos del primer tiempo, inauguró el marcador para el elenco tucumano, en tanto que Diego Zabala niveló las acciones para el cuadro santafesino, a los 36 del complemento. Tras un primer tiempo de dominio alternado, el "Tatengue", que no pudo alcanzar a Rosario Central en la punta, mostró un mayor roce que su rival en el complemento, aunque el empate final no suena descabellado.

Principales posiciones: Rosario Central 6 puntos; Racing, Unión, Godoy Cruz y San Martín SJ 4; Estudiantes, Aldosivi, Vélez, Banfield, Gimnasia y Boca 3; Lanús, San Lorenzo, Tigre, Atl. Tucumán, Defensa, Colón, Belgrano y River 2.