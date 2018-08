Ataque femicida cada 20 horas en Argentina Policiales 21 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 21 (NA). - En los primeros siete meses del año, los ataques femicidas se registraron a un promedio de uno cada 20 horas, al tiempo que el 80% de los varones que cometen estos hechos tienen denuncias previas por situaciones que fueron ignoradas por la justicia y los organismos gubernamentales.

Así lo reveló el abogado Julio Torrada, de la Asociación Vivas las Queremos, quien advirtió que esto "pone en superficie la urgencia de trabajar en profundidad políticas públicas para erradicar este flagelo, al mismo tiempo que nos obliga a redoblar esfuerzos para que los violentos no lleguen a cometer los femicidios, y se pueda actuar con medidas coercitivas antes de los desenlaces fatales".

"Desde nuestra asociación Vivas las queremos venimos diciendo, entre otras cuestiones vinculadas a la violencia machista, que 7 de cada 10 imputados por hechos de estas características, con mujeres golpeadas o asesinadas, no respetaron las medidas judiciales cautelares de prohibición de acercamiento", dijo Torrada.

En declaraciones a Diario Popular, el abogado comentó que "las víctimas denuncian, piden ayuda, y el Estado otorga estas medidas, pero se trata de un papel sellado y firmado que no otorga garantías".

"Es la mujer la que tiene que llamar al 911 para alertar que el agresor la acecha, y la realidad es que no se acciona. Con suerte, algún violento que violó la restricción recibe una condena, siempre mínima", señaló Torrada.