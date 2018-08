Cruces entre Aníbal y Ocaña

BUENOS AIRES, 21 (NA).- El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández y la diputada oficialista Graciela Ocaña se cruzaron ayer en las redes sociales por la marcha que se realizará el lunes al Congreso para reclamar el desafuero de la ex presidenta Cristina Kirchner.

La legisladora de Cambiemos es una de las principales impulsoras de la movilización, en la que también se pedirá por la aprobación de la ley de extinción de dominio.

"Yo voy. Es importante que todos estemos presentes para reclamar el fin de la impunidad; el desafuero de Cristina y la caducidad de dominio para bienes robados por la corrupción y el narcotrafico", expresó Ocaña a través de su cuenta oficial de Twitter.

Aníbal Fernández mencionó este mensaje y señaló que la diputada se equivocó al mencionar el nombre del proyecto que debe tratarse en el Senado.

"EXTINCIÓN DE DOMINIO. Qué bruta! Póngale cero. Mirá lo que dice Ocaña: Caducidad de dominio . Esta analfabeta con micrófono exuda ignorancia", cuestionó el ex jefe de Gabinete.

La referente oficialista le respondió recordándole al dirigente kirchnerista que la Justicia lo procesó en la causa por el Plan Qunita: "Te acordás cuando me dijistes (sic) burrita? Tan burrita no era", señaló.

"HABLEMOS CLARO. No has denunciado nada, solo firmaste la denuncia. No hiciste la denuncia porque entendés lo más mínimo. Hiciste pedazos la salud pública y seguís sin entender el sentido jurídico de Qunitas y FPT (por el programa Fútbol Para Todos). Propio de UNA BURRA", contestó Fernández.

La diputada de Cambiemos cerró la conversación ratificando que ella realizó esas dos denuncias en la que está involucrado el ex funcionario nacional y asegurando que va a asistir a la marcha.

La movilización en cuestión está convocada para este martes a las 19:00 y que fue impulsada a través de las redes sociales bajo la consigna #21ATodosAlCongreso.