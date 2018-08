Policía de Aldao recuperó tres camionetas robadas Policiales 21 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

FOTO UR V TOYOTA HILUX. Una de las camionetas que fueron recuperadas.

Personal policial de la Comisaría Nº 11 de Colonia Aldao, logró hallar tres camionetas que fueron hurtadas en distintos hechos y por las cuales se abrió un legajo penal calificado provisoriamente como "hurto calificado en grado de tentativa”.



HECHOS

* Personal policial de Colonia Aldao recibió un llamado telefónico de parte de una persona identificada como Adrián Bonafede, quien dio cuenta que había dejado su camioneta marca Toyota Hilux de color gris estacionada frente a su domicilio con las llaves de contacto colocadas y al salir, la misma no se encontraba más.

Así los uniformados salieron en su búsqueda y en la intersección de calles Falucho y Martín Fierro observaron una camioneta de similares características a la sustraída. Al acercarse su conductor se dio a la fuga, por lo que se emprende su persecución, cayendo finalmente el rodado a una zanja, por lo que la dejan abandonada, observando que dos varones se dieron a la fuga a pie perdiéndose en la oscuridad, no siendo este el rodado de Bonafede.

Continuando con el patrullaje, al hacer paso por calle Camilo Aldao, entre Triunvirato y López y Planes, se observó una camioneta empantanada de similares características a la denunciada por Bonafede, comprobándose luego, que efectivamente se trataba de ese vehículo por lo que se lo trasladó a la comisaría.

* La otra camioneta hallada fue una marca Toyota Hilux, de color azul oscuro, que fue secuestrada por los uniformados y trasladada a sede policial. Esta pertenecía a la firma Barberis y Cavallero, y se encontraba estacionada con las llaves de contacto, frente al domicilio de Avenida Sarmiento entre el 100 y 200, propiedad del Sr. Cavallero, accionista de dicha firma, quien no se había dado cuenta que se la habían sustraído.

* Finalmente, otra vez de recorrida, los agentes pasaron por calle Estanislao López y observaron una tercera camioneta en aparente estado de abandono, comprobando que la misma tenía las llaves de contacto colocadas y que era una Ford Ranger blanca. Se solicitó a la Comisaría de Sunchales, que compruebe si no era robada en esa ciudad ya que tenía una calco de una empresa conocida de Sunchales.

Sin embargo, el titular de la Comisaría 4ª de Eusebia, comunicó que la referida camioneta había sido sustraída en la ciudad de Brinkmann, debido a que le habían avisado de tal novedad.

Se busca dar o identificar a los autores de los robos.



DOS ROBOS EN

COMERCIOS

En un comercio ubicado en calle San Martín al 200, autores desconocidos dañaron la puerta y se llevaron varias prendas de vestir. El hecho ocurrió el domingo y la propietaria realizó la correspondiente denuncia policial, actuando la Policía Científica.

Por otra parte, también este domingo cerca de las 19 horas se produjo un robo al Snack de bulevar Roca, al oeste de la ciudad, consignó el portal Rafaela Noticias.

Si bien sus propietarios no quisieron brindar información a la prensa, lo que se pudo conocer es que un sujeto ingresó, tomó del brazo a una empleada y le sustrajo el teléfono. Además se habría llevado unos 1.000 pesos de recaudación. Luego huyó con un cómplice que lo esperaba afuera en moto.