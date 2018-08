"Con los Kirchner teníamos miedo a que nos intervengan"

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez, destacó ayer que durante el kirchnerismo los empresarios tenían "miedo" de que los "intervengan" y los "denuncien".

"Teníamos miedo a que nos intervinieran, a que nos denunciaran. Cristina Kirchner hacía denuncias públicas en las que humillaba. La AFIP era peor. Y los empresarios tienen que proteger las fuentes de trabajo, su negocio, estábamos muy desamparados", indicó.

En una entrevista publicada este lunes en el diario Ámbito Financiero, Méndez reveló que en la época en que le tocó presidir la UIA (2005-2007, 2009-2011 y 2013-2015) recibió "quejas" de empresas que denunciaban pedido de coimas del Gobierno para agilizar pedidos de Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI).

También "llegaban quejas por los permisos que no salían, o porque a algunos les salían más rápido los permisos que a otros, entonces se quejaban porque entendían que había arreglos para unos y para otros no", relató.

El industrial señaló que pese a las quejas y las denuncias sobre esas prácticas del Gobierno, los pedidos de sobornos "jamás" fueron tema de conversación en las charlas de la UIA, y explicó que nunca se promovieron acciones colectivas contra el Gobierno porque no había "vocación" en el empresariado para ir a la confrontación.

"No había vocación. Fíjese que en la UIA era difícil lograr quórum para sacar un comunicado criticando al Gobierno. Me acuerdo que en el Grupo de los Seis (integrado en su momento por la Unión Industrial, la Sociedad Rural, las Cámaras de Comercio y de la Construcción, la Bolsa de Comercio y la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino) ocurría lo mismo. Había un ánimo de criticar solo off the record", puntualizó.

"Cuando tuve mis primeros encontronazos con el gobierno tanto de Néstor como de Cristina, siempre me decía que es muy difícil entrar al ring cuando el contrincante tiene todo permitido, todo vale y uno va con el fair play", agregó, tras lo cual aclaró que él en particular nunca recibió un pedido de coima de los Kirchner.

Para Méndez, los empresarios "deberían unirse más, porque los gobiernos siempre buscarán" dividirlos.

Consultado sobre la causa de los cuadernos y cómo podría repercutir en el mundo empresario, el ex jefe de la UIA apeló a la metáfora del "ovillo".

"Esto funciona como un ovillo, se va tirando y va apareciendo, pero son cosas que estaban. Los cuadernos y las denuncias de los arrepentidos desnudan una realidad que se sospechaba", resaltó.

De todos modos, se mostró desconfiado acerca del accionar del juez Claudio Bonadio, al hacer referencia a "la servilleta de (Carlos) Corach".

"Siempre me acuerdo de la servilleta de Corach. Es difícil tener hombres probos en todos lados, no son todos hombres probos en la industria, en el comercio, en la política, en ningún sector", apuntó.

Por último, Méndez evaluó que a partir del escándalo de los cuadernos, los funcionarios y los empresarios "se van a cuidar un poco más" para no quedar expuestos, pero aseguró que los hechos de corrupción seguirán ocurriendo.