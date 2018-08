4.000 Personas se sumaron al #Ranger Experience que recorre todo el país

BUENOS AIRES, 21. - El #RangerExperience Tour se encuentra en la fase final de su recorrido, llegando al sur de la provincia de Buenos Aires.

En esta oportunidad, las localidades de Bahía Blanca (17 de agosto) y Tandil (22 de agosto) contarán con fechas exclusivas para que todos los interesados puedan comprobar al máximo toda la potencia, robustez, tecnología y versatilidad de la pick up de Ford.

Con estas dos ediciones, ya son 17 las localidades que tuvieron la oportunidad de disfrutar de la experiencia Off Road y 4.000 personas pudieron probar la pick up más tecnológica del mercado.

Se podrán realizar pruebas en un circuito especialmente diseñado para que puedan poner a prueba la versatilidad de la Ford Ranger en sus modelos XL, XLS, XLT y Limited, con sus motores Puma 2.2L de 150 CV y el 3.2L de 200 CV.

Para conocer las próximas #RangerExperience que se estarán llevando a cabo, ingresa a: https://www.ford.com.ar/rangerexperience/



