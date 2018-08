"Yo pongo las manos en el fuego por Cristina" Nacionales 20 de agosto de 2018 Redacción Por EX DIPUTADO NACIONAL HECTOR RECALDE

BUENOS AIRES, 20 (NA). - El ex diputado nacional del Frente para la Victoria Héctor Recalde sostuvo ayer que pone "las manos en el fuego" por la ex presidenta y actual senadora Cristina Kirchner, a quien considera víctima de "persecución" por parte del Gobierno y del juez federal Claudio Bonadio.

"Yo pongo las manos en el fuego por Cristina", aseguró, al tiempo que minimizó las confesiones de ex funcionarios como Juan Manuel Abal Medina, Martín Larraburu y Claudio Uberti, .

El ex jefe de la bancada kirchnerista en Diputados remarcó que "la confesión no hace prueba en el juicio penal", pero reconoció: "Si se prueba que algún compañero de nuestro espacio político cometió un delito y está acreditado en la Justicia, merecerá nuestro repudio".

Y acentuó el repudio sería "doble", porque de los integrantes de fuerzas políticas populares se espera "una conducta intachable".

Por otra parte, Recalde descalificó el pedido de allanamiento sobre las propiedades de Cristina Kirchner que cursó Bonadio al Senado, ya que a su entender la utilidad de poner en marcha ese recurso judicial pierde eficacia si no se lo hace "sorpresivamente".

"Es el allanamiento más largo del siglo", cuestionó, y destacó que frente a la demora, "la presunción es que si hay algo escondido, ya no está más".

En ese sentido, indicó que "cuando se está tan recurrentemente insistiendo en hacer allanamientos, es para el show más que para conseguir una probanza en un proceso".

En este marco, el dirigente kirchnerista defendió la ausencia de diputados del kirchnerismo y del justicialismo en la sesión que convocó el oficialismo y que fracasó por falta de quorum.

"Una cosa es dar señales de transparencia y otra cosa es entrar en lo que nosotros entendemos como una persecución. Yo no sería cómplice de una persecución", opinó.