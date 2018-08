Djokovic hizo historia en EE.UU. Deportes 20 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA PARA FESTEJARLO ASI/ El serbio venció a Federer.

CINCINNATI, 20 (AFP-NA). - El serbio Novak Djokovic ganó este domingo el Masters 1000 de Cincinnati al vencer en dos sets en la final al suizo Roger Federer y se convirtió en el primero en alzarse con los títulos de los nueve torneos de esta categoría. Djokovic, vigente campeón de Wimbledon y seis veces finalista en Cincinnati, pudo por fin hacerse con la corona en el único Masters 1000 que le faltaba, al batir por un doble 6-4 a Federer en sólo una hora y 25 minutos.

"Gracias por dejarme ganar aquí", bromeó Djokovic al recibir el trofeo. "No jugué mi mejor tenis hoy pero conseguí gestionarlo. Esta semana ha sido una montaña rusa (debido a las interrupciones por la lluvia)", sentenció entusiasmado.

En un encuentro en el que se preveía mayor igualdad entre dos exnúmeros uno del mundo, los 39 errores no forzados de Federer, por los 16 de su rival, acabaron marcando la diferencia. El suizo también estuvo errático con su servicio, con cuatro dobles faltas en los momentos más inoportunos.

"Felicidades a Novak (Djokovic) no solo por el partido de hoy sino por toda su carrera", comentó el suizo, quien se quedó a las puertas de su séptimo título en Cincinnati y del 99º en toda su trayectoria. "La lluvia ha hecho las cosas más difíciles esta semana por lo que ha sido genial ver el sol hoy. Este es uno de mis torneos favoritos y espero estar aquí de nuevo el año que viene", explicó.

Así, Djokovic sumó su primer título en Cincinnati, uniéndolo a una amplia colección del Masters 1000 en el que destacan los seis en Miami y los cinco en Indian Wells, entre otros. Con este triunfo, el serbio es ahora el favorito en las apuestas para ganar el Abierto de Estados Unidos, del 27 de agosto al 9 de septiembre, por delante del propio Federer y del español Rafael Nadal, que la semana pasada obtuvo el Masters 1000 de Toronto.



EN MUJERES

La holandesa Kiki Bertens completó su gran actuación a lo largo del torneo de Cincinnati con la conquista del trofeo gracias a una remontada ante la número uno del mundo, la rumana Simona Halep (2-6, 7-6(5) y 6-2).

Bertens, decimoséptima del mundo, prolongó su buen nivel para cerrar el triunfo después de dos horas y 9 minutos y conquistar el sexto trofeo y el más relevante de su carrera. El segundo tras Charleston del 2018, cuando también jugó la final de Madrid.