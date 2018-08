Cóceres, campeón latino Deportes 20 de agosto de 2018 Redacción Por BOXEO

El campeón latino mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el invicto entrerriano Marcelo El Terrible Cóceres, se impuso sobre el pampeano Cristian Zárate, por puntos, en fallo unánime, tras diez asaltos, y así conquistó el título latino mediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), que se encontraba vacante, en el combate estelar de la velada desarrollada en la noche del sábado en el Gimnasio Municipal Enrique Mosconi, de Cutral Có, Neuquén. En un choque pausado y donde alternaron el dominio, Cóceres, ex campeón latino superwelter de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y actual Nº 2 del ranking argentino mediano, debió esmerarse para superar a Zárate, Nº 10 del mismo escalafón. Más suelto de entrada, el entrerriano radicado en San Jorge, Santa Fe, sacó diferencias con sus envíos curvos al rostro. Pero en el décimo llegó el gran desborde: El Terrible descargó sus contundentes cruzados zurdos y diestros al mentón de un Zárate totalmente conmovido, que tambaleaba de un lado a otro y parecía caer. Si bien el entrerriano buscó la definición, su agotamiento se lo impidió, por lo que debió esperar a la decisión para conocer su victoria y su tercera corona. Las tarjetas de los jueces expresaron amplias diferencias, al decretar: Néstor Savino 98-92, Jorge Garayo 97-93, y Miguel Leiva 97-93.



MENOS VALOR

Lejos en el tiempo quedó el boxeo de ocho categorías y un único campeón reinante. Carlos Monzón en peso mediano en la década del 70, por ejemplo, cinturón que defendió 14 veces de manera exitosa. O lo hecho en semi pesado por Víctor Galíndez, que se aferró al cetro en 10 oportunidades. Hoy está minado de campeones del mundo. No hay fin de semana que no haya uno en juego, lo que le quitó valor y desprestigió ser el mejor. Porque la palabra, más allá de algunas excepciones, no tiene el mismo peso. Da la sensación de que cualquiera puede ser ser dueño de un cinturón. Argentina, pese a este despilfarro de coronas, se aferra a un único púgil: Brian Castaño (récord 15-0, 11 KO), en súper welter.

Actualmente, el boxeo cuenta con 17 categorías y con cuatro entidades con el reconocimiento mundial: AMB (fundada en 1921), CMB (1963), FIB (1983) y OMB (1988). Lo ideal serían 17 campeones, o en su defecto 68, lo que significaría un ganador por categoría y organización. Ese número parece muy abultado, pero la actualidad es peor que la planteada: entre las cuatro entidades, el planeta boxeo tiene a 72 titulares. La cifra ascendería si se disputasen los siete cetros que hoy no tienen corona. Mientras Argentina pena con apenas una corona cuando hace años disfrutaba figuras, Estados Unidos disfruta de 18. Lo siguen Reino Unido con ocho y México, siete.

Entre las entidades, la más desprolija es la AMB, que suma cuatro divisiones con tres campeones (súper campeón, regular e interino), mientras que la FIB, la que tiene líderes con menor nombre, solamente cuenta con un interino:el venezolano José Uzcategui (27-2, 23 KO). El peso pluma demuestra lo cascoteado que está el deporte de las piñas:tiene ¡siete campeones! Leo Santa Cruz (35-1-1, 19 KO), Jesús Rojas (26-1-2, 19 KO), Jhack Tepora (22-0, 17 KO), Gary Russell (29-1, 17 KO), Josh Warrington (27-0, 6 KO), Óscar Váldez (24-0, 19 KO) y Carl Frampton (25-1, 24 KO). Dentro de las irregularidades, dos categorías se rigen (casi) a la vieja escuela. En crucero, el ucraniano Oleksandr Usyk (15-0, 11 KO) es dueño de todos los cinturones (la AMB también tiene un ganador regular y otro interino), mientras que en pesado, Anthony Joshua (21-0, 20 KO) lidera en tres. Le falta el título CMB, en poder de Deontay Wilder (40-0, 39 KO), pelea que no llegó a un acuerdo para este año. La proliferación de cinturones y ganadores, lo que sin dudas es un negocio, ya que una velada es más atractiva y rentable cuando hay una corona en juego, despedazó a la acción en el ring. Por su parte, Argentina intenta crecer dentro de tanto pastizal y matorrales.