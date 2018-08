El Definición también se postergó Deportes 20 de agosto de 2018 Redacción Por PRIMERA C

Como se hizo en la Primera A, en la Primera C también se decidió suspender la fecha programada para la jornada de ayer y reprogramarla para el próximo domingo.

En el tercer grupo liguista se debía jugar la cuarta fecha del torneo Definición con los siguientes encuentros:

Sportivo Aureliense vs. San Isidro de Egusquiza (Darío Suárez), Juventud Unida de Villa San José vs. Defensores de Frontera (Gonzalo Hidalgo), Belgrano de San Antonio vs. Deportivo Susana (Ariel Gorlino).



Las Posiciones: Deportivo Susana 7, puntos; Belgrano de San Antonio 7; Defensores de Frontera 4; Sportivo Aureliense 3; San Isidro de Egusquiza 3; Juventud Unida de Villa San José 1.



En Reserva: San Isidro 7, puntos; Sp. Aureliense 7; Def. de Frontera 4; Dep. Susana 3; Belgrano 2; Juventud Unida 1.