Ganaron Racing, Aldosivi y San Juan

Sin brillar, Racing logró su primera victoria en la Superliga, tras imponerse anoche con justicia por 2 a 0 sobre un tibio Vélez, en un partido disputado en Avellaneda y correspondiente a la segunda fecha del certamen. Lisandro López, a los tres minutos del primer tiempo, con un remate de zurda que se desvió en Luis Abram y descolocó al arquero rival, y Guillermo "Pol" Fernández, a los 38 del segundo, marcaron los goles de la victoria de la "Academia".

En otro de los partidos salientes, a la inversa de lo que protagonizaron en la primera jornada, San Lorenzo y Lanús armaron un electrizante empate 2-2 en el estadio "Nuevo Gasómetro", luego que el "Granate" recuperó una desventaja de dos goles. El "Ciclón" se adelantó en el primer tiempo al golpear en dos desatenciones defensivas del "Granate", a los 25 y 36 minutos, por intermedio del mediocampista Rubén Botta y el delantero Nicolás Blandi.

Sobre el final de la etapa inicial, Lanús logró el descuento gracias al uruguayo Sebastián Ribas, que aprovechó un rebote largo del arquero Nicolás Navarro. Y al minuto del complemento, un cabezazo del defensor juvenil Nicolás Thaller puso el empate, que pudo haberse roto si el palo no le hubiera negado el tercero al ingresado Gastón Lodico. Ambos equipos siguen sin ganar en el torneo y acumulan dos empates, mientras que entre semana jugarán Copa: San Lorenzo ante Nacional de Uruguay por la Sudamericana y Lanús contra Atlético Rafaela por la Argentina.

En tanto, gracias a un agónico tanto del mediocampista Matías Pisano, Aldosivi de Mar del Plata logró dar vuelta el resultado ante Huracán por 2 a 1 y sumó su primer triunfo en la Superliga, ante su público.

En el estadio "José María Minella", los dirigidos por Gustavo Alfaro se adelantaron por intermedio de un penal convertido por el delantero Diego Mendoza, a los once minutos de juego. Sin embargo, en el complemento, el "Tiburón", uno de los dos ascendidos de esta temporada, logró revertir la historia por intermedio de Saúl Salcedo -en contra- y Pisano, a los 43 minutos.

En la próxima fecha, Aldosivi visitará a Lanús, y Huracán recibirá a Boca Juniors en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

En Santa Fe, después de un complemento que tuvo todos los condimentos, Colón y Tigre finalmente igualaron 2 a 2, al cabo de un atractivo encuentro disputado en el estadio "Brigadier General Estanislao López". Diego Vera inauguró el score para el "Matador", a los 5 minutos del complemento, en tanto que Clemente Rodríguez niveló las acciones, a los 20, para el anfitrión. Juan Cavallaro volvió a colocar en ventaja al visitante, a los 21 minutos, mientras que Javier Correa niveló definitivamente el tanteador, a los 38, para el "Sabalero".

Tigre tuvo la chance de estirar la ventaja, pero Federico González estrelló un tiro penal en el travesaño, a los 31 minutos de la segunda etapa.

En tanto, San Martín de San Juan logró un buen triunfo como local al vencer a Patronato por 1 a 0, en un resultado que le permitió al ganador quedar arriba de su rival en la tabla de promedios.



SAN LORENZO 2 - LANUS 2

Estadio: Pedro Bidegain (San Lorenzo). Árbitro: Fernando Echenique.

San Lorenzo: Nicolás Navarro; Víctor Salazar, Gonzalo Rodríguez, Marcos Senesi, Elías Pereyra; Franco Moyano, Gerónimo Poblete; Rubén Botta (87' Ariel Rojas), Nahuel Barrios, Pablo Mouche (67' Reniero); Nicolás Blandi. DT: Claudio Biaggio.

Lanús: Guillermo Sara; Leonel Di Plácido, Nicolás Thaller, Rolando García Guerreño, Nicolás Pasquini; Leandro Maciel (45' Lodico), Tomás Belmonte, Marcelino Moreno; Jorge Pereyra Díaz (60' Quignón), Sebastián Ribas y Lautaro Acosta (80' Coniglio). DT: Ezequiel Carboni.

Goles en el primer tiempo: 25m Botta (SL), 36m Blandi (SL) y 42m Ribas (L). Gol en el segundo tiempo: 1m Thaller (L).



RACING 2 - VELEZ 0

Estadio: Presidente Perón (Racing). Árbitro: Nicolás Lamolina.

Racing: Gabriel Arias; Renzo Saravia, Leonardo Sigali, Lucas Orban, Eugenio Mena (55' Solari); Nery Domínguez, Matías Zaracho, Neri Cardozo, Ricardo Centurión (87' Cristaldo); Gustavo Bou (76' Paul Fernández) y Lisandro López. DT: Eduardo Coudet.

Vélez: Alexander Domínguez; Gaston Díaz, Joaquín Laso, Luis Abram, Francisco Ortega; Nicolás Domínguez (81' Galdames), Gastón Giménez, Nicolás Delgadillo (84' Rodrigo Salinas); Lucas Robertone, Matías Vargas y Jonathan Ramis. DT: Gabriel Heinze.

Gol en el primer tiempo: 3' Lisandro López (R). Gol en el segundo tiempo: 38' Guillermo Paul Fernández (R).



ALDOSIVI 2 - HURACAN 1

Estadio: José María Minella (Mar del Plata). Árbitro: Néstor Pitana.

Aldosivi: Luciano Pocrnjic; Emanuel Iñiguez (93' Leonel Galeano), Jefferson Mena, Emiliano Amor, Lucas Villalba; Nahuel Yeri, Fernando Godoy, Matías Pisano (90' Juan Galeano); Iván Colman; Javier Iritier (58' Cristian Chavez) y Denis Stracqualursi. DT: Gustavo Álvarez.

Huracán: Marcos Díaz; Carlos Araujo, Saúl Salcedo, Federico Mancinelli, Pablo Álvarez; Iván Rossi, Israel Damonte, Walter Pérez (78' Patricio Toranzo), Juan Fernando Garro (60' Auzqui), Lucas Gamba y Diego Mendoza (68' Briasco). DT: Gustavo Alfaro.

Gol en el primer tiempo: 11m Mendoza (H) de penal.

Goles en el segundo tiempo: 16m Colman (A) y 42m Pisano (A).



COLON 2 - TIGRE 2

Estadio: Colón. Árbitro: Germán Delfino.

Colón: Leonardo Burián; Gustavo Toledo, Erik Godoy, Guillermo Ortiz, Clemente Rodríguez; Matías Fritzler (65' Leguizamón), Adrián Bastía (60' Alan Ruiz), Christian Bernardi (60' Heredia), Mariano González, Marcelo Estigarribia; Javier Correa. DT: Eduardo Domínguez.

Tigre: Gonzalo Marinelli; Martín Galmarini, Ignacio Canuto, Néstor Moiraghi, Lucas Rodríguez; Lucas Menossi, Maximiliano González, Jorge Ortiz, Diego Morales (75' Montillo); Federico González (86' Pérez García) y Diego Vera (60' Cavallaro). DT: Cristian Ledesma.

Goles en el segundo tiempo: 5m Vera (T), 20m. C.Rodríguez (C), 21m Cavallaro (T), 38m Correa (C).

Incidencia en el segundo tiempo: 32m F. González (T) estrelló un penal en el travesaño.



SAN MARTIN (SJ) 1 - PATRONATO 0

Estadio: Ingeniero Hilario Sánchez (San Martín de San Juan).

Árbitro: Fernando Rapallini.

San Martín (SJ): Luis Ardente; Alex Silva (73' Alvarez), Facundo Erpen, Arián Pucheta, Gianni Rodríguez; Marcos Gelabert, Matías Sánchez (50' Solís), Claudio Mosca, Diego Cardozo (54' Cristaldo); Martín Bravo y Pablo Palacios Alvarenga. DT: Gastón Coyette.

Patronato: Sebastián Bértoli; Lucas Ceballos, Matías Escudero, Renzo Vera, Bruno Urribarri; Mauricio Sperduti, Damián Lemos (73' Garrido), Pablo Ledesma, Gabriel Carabajal; Nicolás Royón (64' Comas) y Facundo Barceló (13' Rescaldani). DT: Juan Pablo Pumpido.

Gol en el segundo tiempo: 10m Bravo (SM).

Incidencia en el primer tiempo: 46m Bértoli (P) desvió un penal.