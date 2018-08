Cayeron 12 mm Locales 20 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

Se sabía que con este fin de semana largo también llegaría un cambio de clima. Y no fue menor. En el mediodía del sábado, la temperatura llegó hasta los 24 grados. Y para cuando ya la noche se había adueñado del final de la jornada, la caída de la temperatura era de unos 11 grados, gracias al viento sur que comenzó a agitarse promediando la tarde.

La lluvia caída no fue mucha: fueron 12 milímetros de acuerdo a los datos aportados desde el Aeródromo local. Pero alcanzó para darle un poco de humedad a los campos y para suspender algunas actividades deportivas, temerosas de que el mal tiempo perdurara todo el día domingo, algo que no fue así: ya para el mediodía, las nubes se disiparon y dejaron lugar a un ventoso pero muy lindo día.