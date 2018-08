Opifón ENTRETENIMIENTO 20 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

Perros muertos en Villa Rosas: "Otra vez aparecieron perros muertos en pleno barrio. Esta vez fue en calle Barcelona, llegando a Santiago Shine, donde dos pobres animalitos estaban tirados. Y otra vez fue en un fin de semana, al igual que el anterior. Ya hicimos las denuncias a la policía y también a la GUR, pero no hay soluciones. Se tiene que investigar a fondo, si es que no se quiere que esto pase a mayores. En cualquier momento puede ser un chico el que aparezca muerto. Hay mucho movimiento por el barrio, y nadie controla nada. Esperemos que se tomen cartas en el asunto", dijo un vecino de ese sector.

La visita de Basavilbaso: "Creo que más allá de las explicaciones que dio, los jubilados seguimos esperando una solución mágica. Existe una pérdida salarial de lo que nosotros cobramos, y eso no lo vamos a recuperar más, aunque este hombre lo haya dicho. Somos muchos los abuelos que estamos necesitando que se solucionen las cosas, porque así no vamos a ir a ningún lado", dijo un abuelo.

Descuentos en el PAMI: "Soy una abuela que cobra la mínima y que no puede avanzar con sus cosas si los descuentos son muy grandes. Siempre te descuentan algo en el PAMI y para nosotros eso es muy importante. Quiero saber porqué en Rafaela no hay ningún reumatólogo, porque por ejemplo, yo ando necesitando uno. El más cercano que tenemos es en Santa Fe y yo como les dije, soy una jubilada que cobra la mínima y no puedo viajar hasta allá para atenderme. Entonces no puedo tratarme. ¿Cómo hago?", dijo una señora.

Atención en la EPE: "Estoy muy cansado con la atención que tienen en sus oficinas. Con el sueldo que cobran y con la atención que brindan, es deplorable lo que pasa. Me parece que al menos, deberían poner a personas que tengan ganas de hacer ese trabajo, o bien que le paguen la mínima, y van a ver como vuelan todos de ahí. Es una vergüenza el trato que le dan a las personas, que simplemente van a hacer consultas. A nadie le gusta ir a gastar nuestro tiempo a la EPE", dijo un señor.

Más sobre los perros envenenados: "Es increíble la cantidad de perros muertos que caen en barrio Villa Rosas. En calle Barcelona había dos, uno más en la placita del barrio. ¿Hasta cuándo? No quiero creer que haya alguien de la política detrás de todo esto, porque parece que el estado local no quiere tomar cartas en el asunto sobre esto, entonces nosotros los vecinos del barrio, ¿a quién acudimos?", dijo otra señora enojada.

Se pregunta: "Los millones y millones de dólares que este gobierno pagó a la bicicleta financiera, ¿no entran en la corrupción? Quisiera que me lo explique. Muchas veces veo y me pregunto si lo que hizo el kirchnerismo no ayudó para que este gobierno de Macri haga lo que se le plazca en ese sentido. Las cosas que pasan, caen a la mafia de los Kirchner, y así seguimos. Mientras tanto el dólar se va por las nubes y nosotros pagamos todo más caro, sin tener aumentos de sueldos, que es lo que más nos preocupa", dijo una voz masculina.

Defensa del Consumidor: "Felicito a la gente del Nodo porque me enteré que abrieron una oficina del consumidor, y voy a ir corriendo a que me tomen el reclamo. Quiero decirles, por este medio, que la oficina de defensa de consumidor que existe en la Municipalidad no es la mejor y que a mí, en lo personal, nunca supo resolverme el problema. Parece que el personal que está en ese lugar sólo va para ganarse el sueldo y nada más, sin ayuda a nosotros, el pueblo. Por eso me gusta y felicito que haya otra alternativa", dijo una señora mayor.

Messi y el no: "No me extraña en absoluto que Messi no quiera ir a la Selección y me apena mucho ver al periodismo defendiendo y respaldando su decisión, solamente porque es el mejor. Obvio que es el mejor, el mejor del mundo, pero con la Selección no es el mejor del mundo y nunca ganó nada. Entonces le estamos dando libertad a un empleado, que es uno más, y que sólo viene para cumplir con nosotros. Que no venga más, nosotros aprendamos a jugar sin él, y van a ver cómo las cosas van a mejorar", dijo un señor.