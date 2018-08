Tango, con cambio de letra Sociales 20 de agosto de 2018 Por Amado Raspo Leer mas ...

Relato una anécdota tal como me la contaron "hace ya algunos años, en una colonia vecina, en un festival patronal, se anunció la participación de una orquesta típica, muy conocida, con excelente cantor, también muy conocido.

En un momento dado, por micrófono se anuncia un tango también muy conocido, total que comienza el cantor con la letra que decía: "yo soy Prudencio Navarro" y ahí fue cuando uno del público asistente, sin micrófono gritó, más que cantar "e mi Tunin Costamagna".

La carcajada fue general y además no se ofendió a nadie.

Desde luego, el del público se asoció a la típica, no pudiendo ocultar su ascendencia piamontesa y no siguió con la letra porque de seguro no la conocía..

Total que Tunin participó de la tradicional fiesta de la colonia, agregando su dialecto por la mayoría conocido.

Aquí termina la anécdota, que no da para más.