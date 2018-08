El Intendente la reconoció por el espectáculo "un mundo fantástico" Información General 20 de agosto de 2018 Redacción Por ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA

Ver galería 1 / 2 - FOTO CP// VISITA./ Un momento del encuentro celebrado en la sede del establecimiento. ESPECTACULO./ Una de las escenas del show ofrecido en el Belgrano.

En el marco de los festejos por el mes de la Infancia, la presentación del espectáculo "El fantástico mundo" ha tenido una gran repercusión y, ante los pedidos de quienes no pudieron verlo, ya se piensa en programar nuevas funciones.

Las conversaciones se iniciaron esta semana, durante una visita que el intendente Luis Castellano realizó a la Escuela Municipal de Música "Remo Pignoni", con el objetivo de reconocer el trabajo realizado por la institución.

Castellano, junto a la secretaria de Educación, Mariana Andereggen, mantuvieron una reunión con el grupo responsable del proyecto "El fantástico mundo", entre los que se encontraba la directora del establecimiento, Roxana Mondino.

El mandatario local hizo entrega de una nota de agradecimiento dirigida a cada una de las 85 personas que pasaron por el escenario del Cine Municipal "Manuel Belgrano", en las dos funciones realizadas el pasado domingo 5 de agosto. Una de esas funciones, se agrega a la programación original, ante la gran convocatoria.

Cabe recordar que el espectáculo, que incluyó un repertorio de temas pertenecientes a películas de Disney, contó con la interpretación de alumnos, ex alumnos, integrantes de la Orquesta de Cámara y de la RP Big Band de la Escuela Municipal de Música.

"A la idea inicial, se fueron sumando voluntades y se fue sumando gente, hasta alcanzar este musical que no sólo incluyó a la Orquesta sino también a la RP Big Band, cantantes, coreografía, actuación. En despliegue artístico que, para la escuela, fue totalmente nuevo", explicó Mondino.

La directora dijo que el espectáculo permitió difundir la manera en que la Escuela viene trabajando. "Cuando se trabaja con calidad y calidez, la gente lo nota. Lo importante es que cada uno desde su lugar, trabaje con la intención de que salga el mejor producto", agregó.

Dada la gran repercusión, Mondino aseguró que se están analizando nuevas funciones. "Las posibilidades que hablamos es que se incluya dentro de los festejos de la Semana de Rafaela, y se está evaluando el espacio en el que se va a hacer", adelantó.

Para Andereggen, se trata de un espectáculo de gran calidad artística, que además tuvo la virtud de convertirse en una propuesta de alcance popular. "Entre el público se sumó gente que tal vez no es la que habitualmente acompaña los espectáculos que organiza el Municipio. Y todos han podido conocer el nivel que tiene la Escuela", expresó la funcionaria.

Y recordó: "durante el espectáculo no sólo se pudo ver meses de ensayos, sino también años de preparación. La mayoría de los estudiantes que participaron, hace como mínimo seis años que asiste a la Escuela".

Por su parte, Castellano brindó palabras de agradecimiento a los que llevaron adelante el proyecto. "Fue un hecho artístico musical muy afinado, de mucho tiempo de preparación, de mucho ensayo, y por el cual queremos reconocerlos", manifestó.

"Es un espectáculo que disfrutamos tanto los que somos más grandes, como los más chicos. Y era impresionante la cantidad de participantes que hubo sobre el escenario. Eso también es algo que impactó mucho. Me pareció maravilloso", concluyó.