¿Es inconstitucional?

Plantean que el DNU publicado ayer en el Boletín Oficial debe ser revisado por los jueces para definir si es válido y anticipan la presentación de cautelares por parte de dirigentes locales para frenar la norma.

Luego de que fuera publicado en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia que establece la eliminación del Fondo Federal Solidario, el constitucionalista santafesino Domingo Rondina planteó que "el primer problema que tiene es que es un DNU que está modificando una norma de carácter legal, porque si bien el reparto empezó con un DNU (en 2009), luego fue aprobado por ambas cámaras del Congreso convirtiéndose de ese modo en ley".

"Por lo tanto, un DNU está intentando modificar una ley, pero además en una temática expresamente prohibida en los DNU que es la tributaria", planteó al diario Uno de Santa Fe.

Además, Rondina anticipó, luego de reunirse con mandatarios del interior de la provincia pertenecientes a todo el arco político (radicales, peronistas y hasta de Cambiemos) que habrá presentaciones judiciales. "Si no lo hace la provincia que es la primera que tiene que empezar a actuar, lo van a hacer las municipalidades y comunas", afirmó.

"Espero que por lo menos se presenten cautelares para esperar a ver qué hace el Congreso, que tiene que revisar este DNU, y para que no se corten las remisiones de fondos para 2018, porque esta plata ya está presupuestada y en curso de ejecución", añadió el letrado.



"DUDOSA LEGALIDAD"

El pasado jueves, en su visita a la ciudad de Rafaela, la dirigente nacional del GEN, Margarita Stolbizer, indicó que la decisión unilateral "es de dudosa legalidad, porque estaba incorporado al sistema de coparticipación y era un derecho ganado para las Provincias. Pero no se puede unilateralmente rescindir algo que se hizo entre dos".