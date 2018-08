"El mix de recesión, inflación y devaluación no favorece a nadie" Locales 20 de agosto de 2018 Por Adrián Gerbaudo La titular de la cartera de Producción de la Provincia dialogó con LA OPINION sobre el crítico momento que se vive. Dijo que la CGT local le manifestó su preocupación por las obras sociales. Anticipó que habrá una reunión conjunta entre los gremios y el Centro Comercial para analizar la ley de ART. Y que habrá una Comisión Médica en nuestra ciudad. "Es absolutamente necesaria", dijo.

El pasado jueves, la Ministra de la Producción de la Provincia de Santa Fe, volvió a la ciudad. Ya había estado en Rafaela para la ExpoRural 2018. En este caso, mantuvo una apretada agenda, reuniéndose con la CGT y recorriendo la empresa Williner. Ese día mantuvo un diálogo exclusivo con LA OPINION sobre la actualidad productiva.

Del encuentro con los sindicalistas, indicó que le interesa "conocer de primera mano la visión de los trabajadores en este momento tan difícil que es para todo el sistema productivo nacional, del que Santa Fe no es ajena. Los sindicalistas están preocupados porque ven en sus plantas la desaceleración económica y el freno en la actividad: hay procedimiento preventivo de crisis, por supuesto perdieron las horas extras y hay algunos que ya están trabajando algunos días menos en la semana. El gremio textil planteó con claridad eso".

"Es un escenario complicado porque el gobierno no acierta a enderezar la política macroeconómica y las empresas están necesitando un financiamiento, una tasa razonable que le permita operar y lo ven con preocupación", señaló.

De acuerdo a Ciciliani, la CGT manifestó también su preocupación por la situación de las obras sociales: "les cuesta muchísimo sostener un buen servicio a sus afiliados porque hay empresas que se atrasan en los pagos, tienen costos que están dolarizados y las obras sociales sindicales son las que sufren los problemas y ponen la cara frente a las familias. Muchas veces no dimensionamos todas las variables de impacto negativo que tiene esta recesión".

Según la titular de la cartera de Producción, "todos los sectores se ven afectados, porque el sector agropecuario, es el que está beneficiado por el aumento del dólar y la posibilidad de exportar, viene de sufrir esta sequía brutal luego de dos inundaciones grandes y además hay sectores agropecuarios cuyos insumos están dolarizados".

"Tenemos que entender que esta combinación de recesión con inflación y devaluación es una situación que no favorece a ningún sector. Hay algunos que resisten mejor. Mantuve un encuentro con la empresa Williner, donde tuvimos un análisis de toda la cadena de valor. Hoy, con este valor del dólar, que permite pensar en la exportación -y trabajando fuertemente en eso-, con claridad me manifestaban que recién a partir de 3 meses van a verse los resultados, dado que ahora las plantas se están preparando para acceder al mercado", dijo y agregó: "creo que necesitamos tener un diálogo constante y permanente para ver todo lo que sí podemos hacer juntos para ayudar a las empresas a mantener su planta de personal y obviamente estar atento en eso".

En ambos casos estuvieron charlando sobre la adhesión a la ley nacional de ART. Le adelantó a LA OPINION que "en Rafaela vamos a hacer una reunión conjunta entre el Centro Comercial y la CGT para tratar este tema". Y hay un punto clave: "es absolutamente necesaria una Comisión Médica. No podemos pensar en aprobar una ley que no tenga instalada las comisiones médicas necesarias. Nosotros estamos pidiendo una en cada uno de los 5 nodos y una móvil. Se puede perfectamente montar una estructura que vaya a las pequeñas localidades, porque la provincia Santa Fe, si tiene una particularidad, es que hay empresas en todas las comunas. Córdoba lo resolvió porque puso una condición en el articulado de la ley de adhesión que la ley no entrará en vigencia hasta que no estén funcionando. Le propuse eso a los trabajadores y es absolutamente razonable".

"Lo que estamos haciendo es ayudar a las PYMEs a bajar los costos. Hoy es una estrategia muy clara, porque hay una baja en la actividad económica y tenemos que buscar de qué forma, sin perjudicar a los trabajadores, lo conseguimos", completó.

También le adelantó a LA OPINION que esta semana mantendrá una reunión con la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y con las Cámaras de Biodiesel, que agrupa a las pequeñas empresas. Es que, además de la finalización del Fondo Federal Solidario, otro decreto sacó el 66% de la devolución de las retenciones a las harinas y aceites de soja. "Esta decisión va en contra del valor agregado. Lo peor que podemos hacer es fomentar la exportación del poroto de soja. Tenemos que dar incentivos para las exportaciones con valor agregado, como las harinas y aceites. Vamos a pedir una reunión con el Gobierno Nacional luego de acordar con los empresarios", indicó.