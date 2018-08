La Hidráulica le ganó un partidazo a Santa Clara y se afianza como líder Deportes 20 de agosto de 2018 Redacción Por Los de Frontera ganaron 2-1 en condición de visitante y así siguen liderando las posiciones en la Zona Sur. El que ahora quedó como escolta es San Martín de Angélica, que derrotó 3-1 a Talleres de María Juana.

FOTO WEB LA HIDRAULICA. / El conjunto de Frontera sigue imparable en la Zona Sur. Cuatro victorias y un empate en cinco presentaciones.

En la jornada de ayer se disputó la quinta fecha del torneo Clausura de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol, sólo en la Zona Sur ya que en la Norte, todo el programa de partidos fue suspendido y se jugarán en la jornada de hoy.

El que ganó un partidazo fue La Hidráulica de Frontera, que de visitante superó 2-1 a Sportivo Santa Clara y de esta manera se sigue afianzando en la cima de las posiciones. Ahora su máximo perseguidor es San Martín de Angélica, que ayer derrotó 3-1 a Talleres de María Juana y despojó a Santa Clara del segundo puesto.

Todo lo ocurrido en cada uno de los encuentros:



Sp. Libertad E.C. 1 vs. Dep. Josefina 1

Cancha: Sportivo Libertad Estación Clucellas.

Arbitro: Angelo Trucco.

Reserva: 0-0

Goles: PT 10m Galoppo (DJ), ST 47m Emilio Moyano (SL).



Atl. María Juana 2 vs. Zenón Pereyra FBC 2

Cancha: Atlético María Juana.

Arbitro: Leandro Aragno.

Reserva: 0-1

Goles: ST 2m David Riegert (AMJ), 5m Andrés Oliva (ZP), 9m Mateo Díaz (AMJ), 13m Rafael Pansa (ZP).

Incidencias: Expulsados: ST 21m Juan Ayala (AMJ) y 36m Emanuel Capella (ZP).



Sp. Santa Clara 1 vs. La Hidráulica 2

Cancha: Sportivo Santa Clara.

Arbitro: Guillermo Vacarone.

Reserva: 3-0

Goles: PT 35m Cristian Camino (LH), ST 6m Nicolás Genero (SSC), 15m y 43m Ezequiel Lezcano (LH).

Incidencia: Expulsado: PT 35m Cristian Camino (LH). ST 44m Carlos Giraudo (SSC).



San Martín 3 vs. Talleres (MJ) 1

Cancha: San Martín de Angélica.

Arbitro:

Reserva: 1-1

Goles: ST 2m Mauricio Rifle (TMJ), 7m Alejandro Castoldi (SM), 21m y 42m Wander De Almeida (SM).

Incidencia: Expulsado: PT 24m Giuliano Galván (TMJ).



Atl. Esmeralda 2 vs. Bochófilo Bochazo 2

Cancha: Atlético Esmeralda.

Arbitro: José Domínguez.

Reserva: 0-4

Goles: PT 40m Leonardo Huaiqui (AE), ST 2m Boschetto (B), 15m Pérez e/c (B), 30m Franco Ramírez (AE).

Incidencias: ST 46m Turco (AE) le atajó un penal a Ceballos (B).



Próxima fecha (6°): Deportivo Josefina vs. Bochófilo Bochazo, Talleres de María Juana vs. Atlético Esmeralda, La Hidráulica vs. San Martín de Angélica, Zenón Pereyra F.B.C. vs. Sportivo Santa Clara, Libertad Estación Clucellas vs. Atlético María Juana.



ZONA NORTE,

JUEGA HOY

Las condiciones climáticas adversas en la madrugada del domingo y en las primeras horas de la mañana de ayer hicieron que los delegados de los clubes tengan que reprogramar la fecha y es por esto que los cotejos de la Zona Norte fueron suspendidos y se pasaron para hoy, aprovechando la posibilidad de jugar por el feriado.

Los encuentros a disputarse serán los siguientes: Independiente de San Cristóbal vs. Sp. Roca (Víctor Colman); Arg. Vila vs. Moreno (Javier Simoncini); Tiro Federal de Moisés Ville vs. Unidad Sancristobalense (Claudio González); Dep. Bella Italia vs. Dep. Aldao (Raúl Rodriguez).