Se completa el domingo Deportes 20 de agosto de 2018 Redacción Por Primera A. Los cinco encuentros que se iban a jugar ayer fueron suspendidos por las condiciones climáticas y la sexta se cerrará el próximo fin de semana.

FOTO ARCHIVO SIN FUTBOL. / La jornada de ayer fue suspendida. Ramona tendrá una semana más para preparar el juego ante Argentino en Humberto.

Diferentes delegados de los clubes de Liga Rafaelina de Fútbol, que se hicieron presentes en la mañana de ayer en la sede liguista, definieron que la fecha de la Primera A se debía suspender. Así, los cinco encuentros que todavía restan disputarse, ya que esta sexta fecha del Clausura del principal grupo de LRF ya tiene dos juegos adelantados, se completará el próximo domingo 26 de agosto.

Hay que recordar que en el primero de los adelantos, partido jugado el jueves, Atlético de Rafaela y Brown de San Vicente igualaron 0 a 0; en la noche del viernes, en el otro adelantado, Unión de Sunchales y el Deportivo Tacural empataron 2 a 2.

Los cotejos que fueron suspendidos ayer fueron: Ferrocarril del Estado vs. 9 de Julio (Roberto Franco), Sportivo Norte vs. Deportivo Libertad (Guillermo Tartaglia), Argentino de Humberto vs. Deportivo Ramona (Mauro Cardozo), Florida de Clucellas vs. Argentino Quilmes (Enrique Calderón), Ben Hur vs. Peñarol (Rodrigo Pérez).



GANARON LOS DOS

El torneo Clausura de División Reserva viene siendo por demás que parejo y antes de comenzar esta sexta fecha eran tres los líderes. Unión, Atlético y Humberto. En los adelantos, tanto el conjunto de Sunchales como la “Crema”, ganaron sus respectivos compromisos y esto obliga a Argentino a tener que hacer lo propio si es que se quiere mantener en lo más alto de la tabla de posiciones con 14 unidades. El que sigue sin poder ganar hasta el momento es Ferrocarril del Estado, que apenas tiene una unidad.



PROMEDIOS

Al Clausura de Primera A, una vez que se complete esta sexta fecha, le quedarán siete capítulos más. Son 21 puntos, mucho camino por recorrer pero la lucha por los promedios no tiene tregua. Hoy, el último es Argentino de Humberto, elenco que estaría perdiendo la categoría. Y el Deportivo Ramona estaría jugando una virtual promoción si el campeonato terminara ahora. Por el momento zafa Sportivo Norte y un escalón más arriba vienen Brown de San Vicente y Florida de Clucellas.