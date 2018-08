Hockey: CRAR no pudo en Santa Fe Deportes 20 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO AMPLIAS DIFERENCIAS./ El equipo rafaelino cayó ante El Quillá.

En cumplimiento de la cuarta fecha del torneo Clausura de la Asociación Santafesina de Hockey, CRAR visitó este sábado a El Quillá en Santa Fe. El equipo rafaelino no pudo sumar puntos en la tira, cayendo en primera división por 7 a 0.

Este es el detalle de los resultados: Sub 12: El Quillá 5 – CRAR 0.

Sub 14: El Quillá 2 – CRAR 1 (Agustina Jose).

Sub 16: El Quillá 5 – CRAR 1 (Camila Bonomo).

Sub 18: El Quillá 2 – CRAR 0.

Reserva: El Quillá 7 – CRAR 0.

Primera: El Quillá 7 – CRAR 0.

En la próxima fecha, CRAR recibirá a Santa Fe RC. Además, cabe mencionar que las Mamis Hockey de CRAR enfrentaron a Alma Juniors por su torneo e igualaron 1 a 1, con gol de Rosa Oscare.



LISTA DE LOS LEONES

Los Leones siguen sumando entrenamientos en Buenos Aires con un objetivo bien claro: la Copa del Mundo de Bhubaneswar, del 28 de noviembre al 16 de diciembre, el gran desafío de la temporada.

Con el objetivo de sumar rodaje internacional, los dirigidos por Germán Orozco afrontarán un torneo Cuatro Naciones en Darwin (Australia) ante Malasia, Japón y el conjunto local; será la última gira internacional previa al Mundial.

Después de la última práctica semanal, el entrenador argentino dio a conocer la nómina de 18 jugadores convocados. En la primera fecha, 18 de septiembre, Argentina enfrentará a Japón (16°) desde las 4 am de nuestro país. Al día siguiente, los Leones cruzarán ante los locales, número 1 en el ranking, desde las 6 am, en tanto que el viernes 21 cerrarán su participación ante Malasia (12°), a las 4 am. Los cruces decisivos se desarrollarán el sábado 22.

Jugadores convocados: 1) Vivaldi Juan Manuel; 2) Santiago Tomás; 3) Ibarra Pedro; 4) Gilardi Juan Ignacio; 5) Rey Matías; 6) Ortiz Ignacio; 7) Paredes Matías; 8) López Juan Martín; 9) Mazzilli Agustín; 10) Rossi Lucas; 11) Cicileo Nicolás; 12) Bugallo Agustín; 13) Salis Nahuel; 14) Tolini Leandro; 15) Ibarra Isidoro; 16) Ferreiro Martín; 17) Cassella Maico; 18) Domene Tomás.