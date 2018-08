Ordenación diaconal de Claudio Badino Información General 20 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

FOTO FACEBOOK SEMINARISTA./ Claudio Badino.

Este lunes 20 de agosto a las 19:00 horas será la ordenación diaconal (camino al sacerdocio) de Claudio Oscar Badino, en una ceremonia presidida por el obispo diocesano Luis Fernández y concelebrada por la mayoría de los sacerdotes, en la Catedral San Rafael. Conviene aclarar que también iba a ser ordenado diácono Néstor Mario Valladares, pero por problemas de salud no podrá ser ordenado. El lema elegido es el siguiente: "El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, estará también mi servidor" (Jn 12, 26).

A su término, se compartirá una cena a la canasta en el salón Santa Rosa (Santa Rosa y Barcelona, del barrio Villa Rosas). El costo es de $ 20, se puede reservar en secretaría parroquial de San Rafael y habrá venta de bebidas.

Badino es oriundo de Pilar (nació el 9/06/1980), vivió hasta los 8 años en el campo y luego se mudó con su familia a Rafaela. Realizó los estudios primarios en la escuela Angela de la Casa a partir de 3° grado (1° y 2° en el campo)

y los secundarios en la escuela N° 376 Joaquín Dopazo.

La primera comunión la tomó en la capilla San Miguel (barrio Güemes) y la confirmación la realizó en la parroquia San Cayetano (en ese entonces capilla). Después de un tiempo formó parte de los grupos juveniles de la parroquia y con el tiempo fue formando parte de diversos equipos en la pastoral juvenil, también dio catequesis y colaboró en diversas áreas. Tuvo diversos trabajos hasta que ingresó en la empresa Condrac en el año 2003.

"Mi vocación surgió como fruto de mi vida pastoral intensa y mi crecimiento en la espiritualidad así como también en mi vínculo social, viviendo mi fe con transparencia y entrega. Después de un período de discernimiento en donde descubrí que el Señor me llamaba, pedí al obispo Franzini el ingreso al seminario, que se concretó el 28/02/2010 en el seminario arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo de Paraná, donde hice mi formación hasta el año pasado cuando finalicé mis estudios", testimonió Badino ante la consulta de un cronista de LA OPINION.

Y agregó: "Durante ese período brindé apostolados en varias parroquias de la diócesis de Rafaela. Hoy me encuentro en la parroquia Santa Catalina de la ciudad de Suardi, realizando mi última etapa de preparación al sacerdocio".