Dos arrestados con armas tras escucharse disparos

Siendo las 4 de la madrugada de ayer, y debido a que momentos antes se escucharon disparos de arma de fuego, personal policial de la Brigada Motorizada y del Comando Radioeléctrico emprendieron una persecución en proximidades de calle Echeverría al 1400, en el Barrio 2 de Abril, y procedieron a la aprehensión de dos sujetos y al secuestro de armas de fuego.

Los mismos fueron identificados como Claudio Abel A., de 30 años, domiciliado en Cetta al 1800 y la detención restante recayó sobre un menor de edad identificado como Tomas Agustín F., de 16 años, domiciliado en Echeverría al 1900.

Asimismo, los uniformados procedieron al secuestro de un revólver 22 largo y una “tumbera” con tres cartuchos 12.70.



ROBAN DINERO

EN UNA VIVIENDA

Desde una vivienda particular ubicada en calle Necochea al 1100, malvivientes que ingresaron y que no encontraron moradores en el lugar se habrían alzado con la suma de 60 mil pesos.

Según consignó el portal Rafaela Noticias, la propietaria de la casa llegó de trabajar y se encontró con la puerta del garaje abierta. Al revisar la vivienda halló un gran desorden y el faltante de unos 60 mil pesos.



SUICIDIO EN

FRONTERA

Siendo las 13:45 de la víspera, la policía de la ciudad de Frontera tomó conocimiento de un hecho ocurrido en calle 7 al 1000 de esa localidad.

Llegados al lugar y en diálogo con quien se domicilia en la propiedad, este relató que fue hasta la casa de su cuñado de nombre Esteban Jonatan V., de 27 años, que se domicilia en una casa aledaña, y como al golpear la puerta este no respondía optó por abrirla por la fuerza y al hacerlo constató que el mismo se habría suicidado.

La policía constató la veracidad de los dichos ya que el occiso se habría quitado la vida ahorcándose en su habitación.

El médico constató que la causa de la muerte fue asfixia por ahorcamiento. El fiscal en turno dispuso la entrega del cadáver a sus familiares.