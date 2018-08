Vidal: "La gente no la está pasando bien" Nacionales 19 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 19 (NA). - La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, dijo ayer estar preocupada por la situación económica y admitió que "la gente no la está pasando bien", luego de realizar un timbreo en la ciudad de Mar del Plata.

"Reconozco que este es un momento difícil, que la gente no la está pasando bien", señaló Vidal y agregó: "A mí me preocupa la inflación, que cada bonaerense pueda llegar a fin de mes".

En declaraciones a FM Atlántica Latina, la gobernadora subrayó que le "preocupa sobre todo el impacto que la inflación tiene en los alimentos, las tarifas" y destacó: "Por eso eliminamos los impuestos provinciales y municipales". La mandataria bonaerense se expresó así luego de realizar en la ciudad balnearia un timbreo, actividad característica del PRO que suele llevarse a cabo a nivel nacional pero que en esta ocasión la tuvo como única protagonista.