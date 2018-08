Stornelli Nacionales 19 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

El fiscal federal Carlos Stornelli aseguró que el ex secretario de Obras Públicas José López "hizo aportes importantes a la causa" sobre el presunto pago de coimas durante la gestión del kirchnerismo y justificó el acuerdo para tomarlo como imputado colaborador.

"Hizo aportes importantes a la causa, pero el contenido del acuerdo no se lo puedo dar hasta que no se incorpore al expediente. Además tiene que declarar frente al juez Claudio Bonadio", señaló Stornelli a la señal de noticias TN.