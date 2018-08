La importancia del RCP

El médico Germán Brunassi aprovechó la oportunidad para destacar la importancia de que todos los ciudadanos sepan las maniobras de resucitación cardiopulmonar (RCP). "Si bien soy médico, uno se prepara para esto, y trabajé para esto. Pero es muy importante que la población aprenda lo que es RCP básico, porque es fundamental. Son minutos que valen oro. No hay que desesperarse. No es fácil, porque uno está con mucha adrenalina. Es mejor que no saber nada. Es muy importante que cuando haya cursos y renovarla habitualmente, formarse en eso. Sobre todo, para las nuevas generaciones", aconsejó. Un excelente mensaje y una enorme enseñanza.