Servicios municipales en este fin de semana largo

Con motivo de que el próximo lunes 20 de agosto será jornada feriada debido a la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín, el municipio dispuso un cronograma especial para sus servicios.

Recolección Domiciliaria: Hoy no habrá recolección. La tarea se reiniciará el lunes 20 por la noche con la recolección domiciliaria de los residuos recuperables.

Minibuses Durante el lunes 20, el servicio de transporte público circulará con frecuencias correspondientes a días feriados en el horario de 7 a 22. Las líneas 1, 4 y 5 tendrán una frecuencia cada 30 minutos mientras que, las líneas 2 y 3, una frecuencia cada 45 minutos.

ZEC El lunes 20 no se cobrará estacionamiento en la Zona de Estacionamiento Controlado.

Cementerio El Cementerio Municipal abrirá al público el lunes 20 en su horario habitual de 7:30 a 18:30. Cabe aclarar que la administración permanecerá cerrada y sólo habrá una guardia mínima que será convocada en caso de la existencia de sepelio.

Estación de Residuos Clasificados La ERC (Estación de Residuos Clasificados) funcionará de manera normal en la jornada del lunes 20. En el lugar los vecinos podrán depositar los residuos recuperables y especiales en el horario de 7 a 19.

Complejo Ambiental El Complejo Ambiental Rafaela no abrirá sus puertas durante el lunes 20 retomando su actividad el martes 21.

OMIC y Centro de Documentación Rápida El lunes 20, la Oficina Municipal de Atención al Consumidor y el Centro de Documentación Rápida (DNI y pasaportes) no atenderán al público en su domicilio habitual, San Martín 555.

Rafaela en Acción Los servicios que se brindan en el programa Rafaela en Acción tampoco funcionará el lunes.