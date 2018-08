Derrota en Sudáfrica

DURBAN, 19 (AFP-NA) - Argentina, en el inicio de la era Ledesma, perdió 34-21 en su visita a Sudáfrica, este sábado en Durban, en la primera jornada del Rugby Championship-2018, donde los Springboks remontaron en la segunda mitad tras irse perdiendo por 14-10 al descanso.

Con seis tries a favor, por tres de los argentinos, Sudáfrica sumó además el bonus ofensivo, lo que le permite colocarse con 5 puntos en cabeza del gran torneo del hemisferio sur junto a Nueva Zelanda, que venció unas horas antes por 38 a 13 en Australia.

Fue un estreno poco afortunado para Mario Ledesma como nuevo seleccionador de los Pumas, tras su gran papel en los Jaguares, que hicieron que la Unión Argentina de Rugby (UAR) le confiara los mandos de la selección nacional tras el final de la etapa de Daniel Hourcade. "Hoy no nos salió mucho lo que teníamos que hacer. Ellos nos anticiparon en el ruck y nos complicaron ahí. Tampoco tuvimos pelotas de calidad. Eso hoy no lo pudimos solucionar", analizó Ledesma, que destacó que sus sus chicos "dejaron todo" en el campo.

"Casi sin tener pelotas de calidad pudimos meter 21 puntos. En este nivel tenés que mantener al otro equipo en apenas uno o dos tries", estimó. ¿Cuál es la fórmula para mejorar? "Laburo, laburo y laburo", prometió el exinternacional reconvertido a entrenador.

Nicolás Sánchez (15) y Pablo Matera (27) consiguieron los tries argentinos en la primera parte. El primero logró además tres transformaciones, que permitieron a los Pumas soñar con la victoria al irse al descanso con cuatro tantos de ventaja.

En la primera mitad, Sudáfrica logró dos tries, obra de Lukhanyo Am en el minuto 8 y de Aphiwe Dyantyi (32), pero en la segunda mitad fue un vendaval y sumó cuatro más, otro de Dyantyi (43), dos de Makazole Mapimpi (49, 53) y uno de Faf De Klerk (70), mientras que Argentina sólo sumaba uno, en el 67 por medio de Matías Moroni, consumando la derrota albiceleste en el inicio del torneo.



REVANCHA EN CASA

Argentina jugará su siguiente partido en el torneo en casa, de nuevo ante Sudáfrica, el sábado de la próxima semana en Mendoza. Después llegará la gira a Oceanía para medirse a Nueva Zelanda (8 de septiembre) y Australia (15 de septiembre), antes de finalizar en casa contra esos rivales, los All Blacks (29 de septiembre en Buenos Aires) y los Wallabies (6 de octubre en Salta).