Analizan planteo de nulidad por causa de los cuadernos

BUENOS AIRES, 18 (NA). - La Cámara Federal resolverá en los próximos días el planteo de nulidad de la llamada "causa de los cuadernos" que presentó el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli por la forma en que quedó en manos del juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.

La defensa de Parrilli presentó días atrás ante la Cámara Federal un pedido de nulidad de la causa por considerar que el expediente se inició en forma irregular, pero el juez Bonadio defendió su posición. Por esa razón, los camaristas Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun citaron a una audiencia para el próximo jueves a Roberto Boico y al ex jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra, abogados de Parrilli, y resolverá la cuestión en la última semana de agosto, según indicó el portal Infobae.

La causa que investiga el presunto pago de coimas en la obra pública durante la gestión del kirchnerismo se inició cuando el periodista del diario La Nación Diego Cabot le entregó al fiscal Stornelli la copia de los cuadernos de Oscar Centeno, el ex chofer del ex funcionario Roberto Baratta.

El fiscal aportó esa documentación a la causa por supuestas irregularidades en una compra de Gas Natural Licuado (GNL) que lleva el juez Bonadio, quien entendió que ambos expedientes se relacionan porque son casos vinculados.

Bonadio justificó su decisión al indicar que en la causa del GNL están imputados el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex funcionario de esa cartera Roberto Baratta, el ex presidente de ENARSA Walter Rodolfo Fagyas y el ex ministro Roberto Dromi, quienes aparecen en los cuadernos de Centeno.

La defensa de Parrilli, por su parte, señaló que la causa de los cuadernos debió ir a sorteo y que no se vincula con la del GNL, por lo que consideraron que se trata de un caso de "fórum shopping" (cuando se elige al juez).

La decisión que adopte la Cámara Federal determinará el futuro de la causa y las posibilidades van desde el rechazo al planteo de Parrilli hasta el apartamiento del juez Bonadio. No es la primera intervención de la Cámara en el caso, ya que días atrás el juez Bruglia rechazó la recusación que Parrilli presentó contra Bonadio.

En tanto, el último viernes, la causa de los cuadernos sumó como imputado colaborador o "arrepentido" al ex secretario de Obras Públicas José López, quien declaró en los Tribunales de Comodoro Py ante el fiscal Stornelli.

Al respecto, Stornelli aseguró el viernes por la noche, luego de escuchar la declaración de López, que el ex funcionario nacional "hizo aportes importantes a la causa".

Este sábado, el fiscal confirmó que celebró "un acuerdo con López después de cinco o seis horas de declaración" para incorporarlo como imputado colaborador y aseguró que "fue un acuerdo muy sustancioso y de gran utilidad para la causa".

En declaraciones a AM 990, Stornelli explicó que "para recibir a una persona como imputado colaborador tiene que aportar datos nuevos, tiene que señalar cuestiones que no estaban en el expediente, nuevos responsables" y subrayó que esto "es muy útil para la búsqueda de la verdad".

"Hay ciertas personas que han hecho aportes sustanciales para la verdad que estamos tratando de reconstruir", agregó el fiscal al tiempo que señaló como "fundamentales" las declaraciones de los empresarios Carlos Wagner y Juan Chediack, el financista Ernesto Clarens y López.

Consultado sobre el motivo por el cual quienes fueron incorporados como "arrepentidos" fueron excarcelados, el fiscal explicó que "la ley prevé que en un acuerdo de arrepentido se evalúe la excarcelación, no hay ningún misterio".

"Ninguno se salvó del proceso, siguen imputados, seguirán procesados, algunos han sido excarcelados y otros no. Por ejemplo, el defensor de José López no ha pedido la excarcelación", agregó.

Por último, Stornelli abundó que "la excarcelación es un beneficio de libertad anticipada que no tiene que ver con una eventual condena o no".