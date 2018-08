El puntero va al Sur

Este domingo se disputará la sexta fecha del torneo Clausura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol, con tres partidos en nuestra ciudad y dos en poblaciones de la zona, a desarrollarse desde las 15.30 (14 en Reserva).

En el estadio "Néstor Zenklusen", Ben Hur recibirá al puntero Peñarol en uno de los encuentros más importantes de la jornada. El equipo dirigido por Carlos Trullet viene de ganarle a Ferro y tratará de cortar la buena senda de la formación de Villa Rosas.

Otro de los encuentros trascendentes estará en barrio Los Nogales, donde Ferrocarril del Estado intentará rehabilitarse ante el irregular 9 de Julio. Asimismo, en el Norte, Sportivo intentará seguir sumando ante otro que viene a los tropezones, Libertad.

Fuera de los límites de Rafaela se jugará un duelo clave pensando en la permanencia, el que sostendrán Argentino de Humberto y Dep. Ramona, mientras que en Clucellas, Florida será anfitrión de Argentino Quilmes.

Recordemos que fueron empates los adelantos: Atlético 0 - Brown 0 y Unión 2 - Tacural 2. Esta es la programación completa:

Ferrocarril del Estado vs. 9 de Julio, Roberto Franco (Romero S. – Roldan J.); Sp. Norte vs. Dep. Libertad, Guillermo Tartaglia (Retamoso M. – Morero G.); Arg. Humberto vs. Dep. Ramona, Mauro Cardozo (Colman E. – Cazzaniga C.); Florida vs. Quilmes, Enrique Calderón (Ercole N. – García F.) y Ben Hur vs. Peñarol, Rodrigo Pérez (Vigistain G. – Schwant J).



PRIMERA B

El certamen de la segunda división tendrá en la Norte la presentación del puntero Dep. Aldao en Bella Italia, mientras que en la Sur el gran partido será Sp. Santa Clara - La Hidráulica de Frontera, en la quinta fecha.

Esta es la programación: Zona Sur, Sp. Libertad de Estación Clucellas vs. Dep. Josefina, Angelo Trucco; Atlético María Juana vs. Z. Pereyra, Leandro Aragno; Sp. Santa Clara vs. La Hidráulica, Guillermo Vacarone; San Martín vs. Talleres, Franco Ceballos y Atlético Esmeralda vs. Bochófilo Bochazo, José Domínguez.

Zona Norte: Independiente de San Cristóbal vs. Sp. Roca, Víctor Colman; Arg. Vila vs. Moreno, Javier Simoncini; Tiro Federal de Moisés Ville vs. Unidad Sancristobalense, Claudio Gonzalez;

Dep. Bella Italia vs. Dep. Aldao, Raúl Rodriguez.



PRIMERA C

El duelo de líderes entre Belgrano de San Antonio y Dep. Susana es el punto de mayor interés en la cuarta fecha del torneo Definición. El detalle: Sp. Aureliense vs. San Isidro, Darío Suárez; Juv. Unida vs. Def. Frontera, Gonzalo Hidalgo y Belgrano vs. Dep. Susana, Ariel Gorlino.